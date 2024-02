OBRAZEM: Ligoví dorostenci Petřína rozstříleli Braník, nasázeli mu devět gólů

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté plzeňského Petřína do 19 let vyrazili v neděli do hlavního města, kde se na umělé trávě ABC Braník utkali se svými vrstevníky hrajícími jednu ze skupin České divize dorostu kategorie U19. Západočeši v tomto přípravném utkání potvrdili roli papírového favorita, od samého začátku byli lepším týmem a nakonec zvítězili 9:0. Podívejte se, jak utkání vypadalo díky fotkám reportéra Deníku přímo na místě.

