OBRAZEM: Divočina v Hrádku. Oslabení domácí vedli o tři góly, ale berou jen bod

/FOTOGALERIE/ Nevídaný průběh mělo víkendové utkání 5. kola skupiny B krajské I. B třídy mezi domácím Svatoborem Hrádek a fotbalisty Blovic. Hosté na Klatovsku vedli díky brzké ráně Jana Rouse 1:0 a v 21. minutě dostali parádní dárek. Za podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře byl totiž rozhodčím duelu Vladimírem Orlíkem vyloučen domácí Štěpán Gajdečka. To ovšem Hrádek nepoložilo a ještě do poločasového odchodu do kabin dokázal třemi góly skóre zápasu otočit.

