První utkání krajského přeboru v klubové historii už mají za sebou. Fotbalová Košutka ho ale před necelým týdnem i přes úvodní vstřelený gól prohrála na hřišti favorizované Lhoty těsně 1:2. Teď tým z Plzně čeká domácí premiéra mezi elitou kraje. I když ne až tak úplně.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň (modří), archivní snímek. | Foto: David Koranda

Vzhledem k tomu, že Košutka přišla během jara o své hřiště, které zryla a zcela zhuntovala divoká prasata, budou Plzeňané hrát své domácí zápasy i nadále v Ledcích. „Chtěl bych poděkovat Ledcům, kde nám vycházejí vstříc a snaží se nám to u nich co nejvíce zpříjemnit. I oni mají velkou zásluhu na tom, že jsme postoupili do krajského přeboru," připomněl trenér Košutky Josef Šavlík.

Poznamenal, že v Ledcích se jeho týmu nebývale daří a rád by na to navázal i o víkendu, kdy ve svém azylu hostí Holýšov. „V minuůlé sezoně na jaře jsme v Ledcích ani jednou neprohráli, takže bych si hrozně přál, abychom sérii prodloužili i proti Holýšovu,“ doufá trenér Plzeňanů. Sám si ale uvědomuje, že jeho tým nečeká nic jednoduchého, byť Holýšovští úvodní utkání sezony v Horní Bříze prohráli (i přesto, že po poločase vedli 2:0 a hráli proti deseti).

„Na jejich prvním zápase jsem se byl podívat a musím smeknout před Horní Břízou, jak v oslabení odehrála druhý poločas,“ ocenil Šavlík ex-divizní mančaft. A Holýšov? „Mají velmi mladý, ale perspektivní tým. Může se zdát, že je první porážka v Bříze položí, ale já si myslím pravý opak. Soupeř k nám přijede nažhavený a plný odhodlání tuto porážku odčinit,“ myslí si Šavlík. „Ale porvat se o dobrý výsledek budeme chtít i my, to mohu našim fanouškům slíbit."

Odčinit úvodní ztrátu proti Zruči (1:1) bude chtít v krajském přeboru i rezerva plzeňského Petřína, kterou v sobotu čeká náročný zápas na půdě nováčkovskou euforií nabitého Kaznějova. „Čeká nás asi dost podobný zápas jako byl ten poslední proti Zruči. Zaslechl jsem, že vyhrát v Kaznějově není vůbec žádná sranda, ale věřím, že my to zvládneme,“ říká plzeňský brankář David Edelman, který v prvním kole zápasu se Zručí v závěru zneškodnil hostům pokutový kop a byl čtenáři Deníku zvolený nejlepším hráčem 1. kola přeboru.

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Písek – FK Robstav, 15.00: Jiskra Domažlice – Vltavín, neděle 10.15: Bohemians 1905 B – Viktoria Plzeň B (hř. Uhříněves). FORTUNA divize A – sobota 10.30: Komárov – Petřín Plzeň, Rokycany – Jiskra Domažlice B, 17.00: SENCO Doubravka – Český Krumlov, Klatovy – Viktoria Mariánské Lázně, Tachov – Jindřichův Hradec.



Krajský přebor – sobota 14.00: Bohemia Kaznějov – Petřín Plzeň B, Košutka Plzeň – Holýšov (hř. Ledce), 17.00: Baník Stříbro – Sokol Radnice, 18.00: Zruč – Rapid Plzeň, Slavia Vejprnice – Horní Bříza, Slavoj Mýto – Chotíkov, Sokol Černice – Okula Nýrsko, neděle 18.00: Sokol Lhota – Nepomuk.



I. A třída – sobota 10.00: Bolevec – Keramika Chlumčany, 14.00: START Tlumačov – Sokol Malesice, Slovan Plzeň – Dynamo Horšovský Týn, 18.00: Žákava – Dobřany, neděle 16.00: Staňkov – Křimice, 17.00: START Luby – Slavoj Koloveč, Sušice – Tlučná, 18.00: Smíchov Plzeň – Kralovice.

