„Myslím si, že všechno, co jsme udělali, jsme nakonec udělali správně. Chtěli jsme postoupit a to se nám povedlo. Za celou sezonu jsme prohráli pouze dvakrát. Doma s Tachovem, což není ostuda, a pak hned záhy na hřišti rokycanského béčka. Ale bylo to až ve chvíli, kdy jsme měli už jistý postup do kraje a už šlo jen o to, jestli skončíme na prvním, nebo druhém místě,“ říká hlavní kouč Radek Vodrážka. Stejně jako áčko v divizi také rezerva SK Petřín Plzeň si do nové sezony krajského přeboru nedává malé cíle. „Chceme určitě skončit do třetího místa,“ hlásí směle lodivod plzeňského celku.