„Hodnotím to pozitivně. Měli jsme výborný rozjezd. Pak jsme měli útlum, ale tam to dávám za vinu tomu, že máme hodně mladý tým. K tomu přišla zranění a nějaké pracovní indispozice. Probrali jsme se až po Horní Bříze, kde jsem musel řvát v šatně jako pavián. Potom už to bylo zase dobré," řekl s úsměvem nepomucký lodivod, který byl rád, že klub z jihu Plzeňska neměl problém se střílením branek. Pomohl k tomu i Matyáš Kašpar, který vstřelil na podzim deset branek.

„Měli jsme trochu strach po odchodu Tomáše Knappa, zda budeme dávat góly, ale poradili jsme si s tím. Zároveň jsem pyšný na to, že máme teď tým kompletně složený z hráčů z Nepomuka. Toho si opravdu vážím, že jsme schopní s vlastními hráči konkurovat ostatním týmům, kteří to dělají úplně odlišně," vyzdvihuje Viktora sázku na domácí hráče.

Zároveň už mírně nastínil, jak se změní kádr přes zimní období. Fanoušci se mohou těšit na dvě nové akvizice.

