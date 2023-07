Jak už bylo řečeno, Nepomuk zápasový mód v přípravě zahájil drtivou výhrou 9:0 nad německým týmem z Regensburgu. „Ale bylo to spíš takové tréninkové utkání, my protočili dvě jedenáctky, celkově zápas splnil svůj účel," říkal trenér Nepomuku Josef Viktora. O víkendu už jeho tým prohrál, ve Dvorci podlehl plzeňskému Rapidu, který pak jel rovnou na soustředění, 1:3.

„Zápas byl o neproměných šancích na obou stranách, my nebyli kompletní, ale vyzkoušeli jsme si to, co jsme chtěli. Rapid ale vyhrál zaslouženě," poznamenal asistent Jiří Slach, který zaskakoval za absentujícího Josefa Viktoru.

Ve zbývající části přípravy se Nepomuk utká ještě se Strakonicemi (v sobotu 22. července od 10.30 hodin na jihu Čech) a generálku obstará souboj s divizními Klatovy (v neděli 30. července, čas je ještě v jednání). Z týmu v létě odešel elitní kanonýr Tomáš Knapp, jenž využil volného přestupního období a posílil plzeňský Smíchov. V Nepomuku nebude pokračovat ani Marek Šafanda, který se stal novou akvizicí Malého Boru (okresní přebor Klatovska).

„Obzvlášť odchod Tomáše Knappa je velmi bolestivý, ale věděli jsme o něm už předem. S ním ovšem odešly desítky gólů za sezonu," vysvětluje Josef Viktora. „Co se týče příchodů, do přípravy se zapojil jednadvacetiletý Honza Pittr, který má obrovský potenciál a usilujeme také o přestup Honzy Brože z Kláštera," prozradil Josef Viktora. „O Honzu bychom hrozně stáli. Je to zkušený kluk, který si prošel různými týmy, mládeží Viktorky Plzeň, hrál v Německu. Hodně by nám pomohl," tvrdí kouč. Ten jinak tradičně bude dávat šanci mladým hráčům.

„Určitě, to je naše filozofie. Troufnu si říct, že nás čeká jakási přelomová sezona. Pokud ji zvládneme, tak vůbec nemám strach o to, že by v budoucnu Nepomuk z krajského přeboru zmizel," narážel zkušený kouč desátého týmu tabulky loňské sezony na to, že mladíků v kádru je dost, a ti teď sbírají velmi cenné zkušenosti, které v budoucím čase jistě zúročí a ještě zlepší svojí výkonnost.

