„Ceníme si toho, že hrajeme nejvyšší krajskou soutěž. Byl bych rád, kdybychom v ní byli stálicí. Už zde působíme pět let, takže znovu hlavním cílem je záchrana,“ říkal opatrně dlouholetý trenér Nepomuku Josef Viktora, jenž začal připravovat svůj tým na sezonu od začátku července. „Start přípravy byl dobrý, to jsem byl spokojený s docházkou. Pak to trochu opadlo, protože se někteří hráči ještě rozjeli na dovolené. To za nás úplně nebylo, ale s tím se nedá nic dělat. I přesto to hodnotím kladně,“ vysvětloval zkušený kouč.