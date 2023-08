/ROZHOVOR/ Vítězem ankety Deníku o nejlepšího hráče úvodního kola krajského přeboru se stal jednadvacetiletý brankář SK Petřín Plzeň David Edelman, který od čtenářů získal v internetovém hlasování nejvíce hlasů.

Brankář David Edelman při zápase se Zručí. | Foto: Kristýna Škachová

Gólman týmu ze Slovan pomohl svému mužstvu k zisku jednoho bodu v domácí konfrontaci se Zručí (1:1), když v závěru chytil pokutový kop kapitána zkušeného hostů Adam Krále. „O tom, že jsem v nominaci, jsem věděl,“ přiznal Deníku David Edelman. „Nejvíce pro mě hlasoval určitě táta. A máma s mojí přítelkyní přihodily také pár hlasů,“ usmívá se mladý brankář petřínského klubu.

Davide, pojďme se ještě vrátit k utkání 1. kola proti Zruči, kterou jste před svými fanoušky sice tlačili, ale nakonec jste byli rádi za bod. Jaký to byl zápas?

Věděli jsme, že zápas se Zručí bude těžký. Postavil se před nás velmi dobrý obranný blok a my jsme museli dobývat. Tlačili jsme skoro celý zápas, ale hostům stačily dva brejky a oni z toho málem vytěžili tři body. Je to pro nás samozřejmě ztráta, chtěli jsme vyhrát, ale sezona teprve začala, takže jedeme dál a budeme chtít hned v příštím kole toto zaváhání odčinit.

Brankář David Edelman a jeho chycená penalta.Zdroj: Kristýna Škachová

Proti Zruči jste ale nemuseli mít vůbec nic, protože v závěru soupeř dostal výhodu pokutového kopu, který jste chytil. Věřil jste si?

Říkal jsem si, že by bylo fajn ji chytit, když už jsem ji zavinil (úsměv). Jako skoro vždycky jsem si svůj směr skoku rozmyslel v poslední možné vteřině, ale tentokrát to bylo dobré rozhodnutí.

Jaké je vlastně pro brankáře to, když jeho tým celý zápas útočí do plných, tlačí se dopředu, je lepší, ale gólman zkrátka musí udržet koncentraci a svůj tým v důležitých momentech podržet? Předpokládám, že máte daleko raději zápasy, ve kterých jste v častější permanenci.

Je to hrozné. Vím, jak kluci dokážou na tréninku dávat góly a pak vidět, jak se v koncovce trápí…. Nedáme góly z jasných tutovek, to je bolest pro oči. Já už jsem si na utkání tohoto typu zvyknul, protože jich máme dost, ale určitě je pro mě osobně lepší, když hrajeme se silnějším soupeřem a zachytám si.

Brankář David Edelman při zápase se Zručí.Zdroj: Kristýna Škachová

Mluvil jste o tom, že ztrátu budete chtít odčinit hned v příštím kole. V něm vás čeká výlet na horkou půdu Kaznějova. Jaké utkání očekáváte?

Čekáme asi dost podobný zápas jako byl ten proti Zruči. Zaslechl jsem, že vyhrát v Kaznějově není vůbec žádná sranda, ale věřím, že my to zvládneme.

Otázka na závěr: kolik vás bude stát vítězství v anketě a rozhovor do kasy?

Něco mě určitě čeká, ale kolik to přesně bude, to radši vědět nechci (smích).

