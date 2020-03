„Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, jež by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda FAČR Martin Malík.

S ohledem na šířící se nákazu koronavirem berou rozhodnutí státních činitelů vážně také ve fotbalových klubech v regionu.

„Zcela s tím souhlasím. Bylo by divné v tom, co se teď u nás děje, hrát. Alespoň já to takhle cítím,“ svěřil se Deníku trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka, jehož výběr mělo již v sobotu čekat městské derby s Doubravkou.

„Těšili jsme se na tento zápas. Zvlášť proti Doubravce, kterou jsme snad dvacet let v mistrákách neporazili,“ pokračoval zkušený petřínský kormidelník.

Stejné pocity sdílel také kouč Mýta Luboš Vašica.

„Zdraví je rozhodně přednější. Věřím, že taková opatření pomohou a že to nebude dlouho trvat,“ konstatoval zkušený trenér.

Třicet dní má fotbal (ale i další sporty) pauzu. Velký otazník se ale vznáší nad tím, co bude potom.

„No, myslím si, že pokud se nebude hrát celý měsíc, sezona se zruší. A co by bylo dál? Záleží na tom, jak se k tomu postaví fotbalový svaz. Problém bych viděl s postupy, sestupy a plány na další ročník,“ míní Luboš Vašica, jehož tým měl v sobotu, stejně jako Petřín, odehrát krajské derby – a sice s Klatovy.

„Nejspíš by to tak dopadlo. Pokud se nebude hrát celý měsíc, je těžké vymyslet nějakou reálnou variantu,“ přidal se k názoru mýtského trenéra také Radek Vodrážka.

Jistá naděje pro fotbalisty svítá v možnosti jít si kopnout alespoň v menším počtu hráčů. „Zákaz platí pro sportovní akce nad 30 lidí. Jestli se něco nezmění, byla by to šance. Mohli bychom vylézt z domovů a jít si v omezeném počtu zahrát a trošku si vyčistit hlavy,“ říká trenér divizního Petřína.

Podobně hovořil také Vašica. „Musíme se s vedením domluvit, co teď vlastně nastane. Pokud bychom se mohli scházet alespoň v menším počtu a udržovat se v rámci možností v kondici, bylo by to fajn. Alespoň pro hráče,“ dodal k nepříjemné situaci kouč fotbalového áčka Slavoje Mýto.