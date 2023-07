„Proti Petřínu se bohužel naplno projevila naše dosavadní největší bolest – proměňování šancí a celkově jakási trpělivost ve hře a v řešení určitých situací,“ říkal nejzkušenější a nejstarší z trenérského triumvirátu Rapidu Plzeň Jaromír Mysliveček. „Musíme se naučit být trpěliví, řešit věci více s klidem. Vzhledem k mládí to ale asi ještě chvíli potrvá," doplnil. „Ale jinak mám osobně velkou radost, jak naše mužstvo v zápase s favoritem pracovalo,“ pochvaloval si v hodnocení úvodního ze dvou dalších přípravných duelů letních galejí.

Zruč podlehla Slovanu. Kraus: Zápas mi přinesl mnoho poznatků do další práce

Zatímco proti Petřínu se Rapid střelecky neprosadil, v Nýrsku si otevřel střelnici. „Musím říct, že oba týmy do zápasu nastoupily s hodně mladým kádrem, ale rozdíl byl v efektivitě. My jsme se od začátku zápasu snažili útočit, drali se dopředu a proměňovali jsme příležitosti, které jsme si vypracovali. Je to malinko zvláštní, protože proti Petřínu jsme si vytvořili možná pár tutovějších šancí, ale ty jsme zkrátka nedokázali využít,“ krčil rameny 81letý kouč Jaromír Mysliveček.

Fotbalisté plzeňského celku vstoupí do nové sezony nejvyššího přeboru Plzeňského kraje v sobotu 5. srpna domácím zápasem proti Slavoji Mýto. Ještě předtím je však čeká generálka s Českým Lvem Union Beroun (v sobotu od 17 hodin na Rapidu), který v pátek prohrál na hřišti TJ Sokol Radnice 4:8.

Kaznějov remizoval s Tlučnou. Ale bylo to lepší než posledně, pousmál se kouč