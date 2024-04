Proti Lhotě jste vstřelil vítěznou branku na úplném konci zápasu, když jste si nadvakrát dorazil míč do branky. Jak velká byla radost?

Radost to byla obrovská, vlastně do teď pořád tak nějak je. Rozhodnout derby v poslední minutě je asi sen každého fotbalisty, nehledě na to, jaká je to úroveň. A ještě to oslavit před soupeřovým kotlem, takže jsem moc rád, že se mi tohle splnilo. Hlavně za to, že ten gól přinesl tři body a pomohl jsem tím týmu k dalšímu vítězství v naší jarní krasojízdě (úsměv).



Ulevilo se vám hodně, když se po první střele míč odrazil znovu k vám a mohl jste tak zakončovat do prázdné branky?

Ulevilo a hodně (smích). Ta první střela nebyla špatně mířená, ale postrádala potřebnou razanci. Obránce ji doběhl a odkopl to přímo na mě. Tentokrát už to tam naštěstí padlo. Určitě bych si to dost vyčítal a asi bych v ten večer moc nespal. Přemýšlel bych nad tím, jak by to asi dopadlo, kdybych to dal. Díky bohu jsem tohle řešit nemusel. Naopak mě ten gól nakopl a dodal mi motivaci pokračovat v tvrdé práci. Doufám, že mi teď začne padat víc gólů (úsměv).

Paradoxně hned další den jste nastoupil za vaše béčko, kde jste schytali debakl 1:14 od Rapidu. Nezkazil jste si tak radost z předchozí výhry?

Chuť z toho vítězství a gólu mi to nevzalo, ale postavilo mě to zpět nohama na zem a ukázalo, že je na čem pracovat. K výsledku nemám moc co říct, bylo to zasloužené.

Viktoria slaví postup do finále poháru, kde číhá Sparta