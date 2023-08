Jak si užíváte skvělý start do sezony a čím to je, že vám to tak střílí?

Vstřelení gólu je vždy krásný pocit. Když je to ještě doma před fanoušky, jak tomu říkám já "Ďolíček z Radnic", tak mě ta atmosféra vždy zahřeje u srdíčka a mám chuť ze sebe vydat ještě více. Myslím, že dělá hodně moje psychika. Před každým zápasem si věřím někdy na 2 na 3 góly nebo bodíky. Samozřejmě mám i svou rutinu a bez zalepeného zapěstí na hřiště nejdu.

Je pro vás jednou z motivací sbírání kanadských bodů i sázka s trenérem?

Sázka je taková, že musím do konce podzimní části sezony nasbírat 20 bodů (branky plus asistence), potom náš trenér koupí sud piva na dokopnou. Po třech zápasech mám už 8 bodů. Myslím, že to zvládnu.

Opakovaně se vracíte do Radnic, nacházíte tam něco, co jinde ne?

Jak už jsem říkal, je tu skvělá atmosféra, a to v celém týmu, tak i v hledišti. Mám to kousek od domova, trenér mě učí být stále lepším, takže aktuálně pro mě nejlepší možnost.

Předtím jste působil v divizi v Rokycanech, kde jste zvládl v uplynulém ročníku vstřelit 8 gólů. Neláká vás ještě se posunout zpět do vyšší soutěže?

Jasně že láká, ale měl jsem teď problémy s prací, k tomu i jiné věci, takže jsem dal přednost komfortu. V práci mi vycházejí vstříc kvůli fotbalu a trenéři také respektují, že více než na jednom tréninku mě neuvidí.

Slyšel jsem, že to někdy vypadá, že hrajete na půl plynu. Jak jste na tom s kondicí?

Může se to tak zdát a popravdě jsem rád, že to tak je, hraju chytře. Na oko hraju na půl plynu a pak vstřelím hattrick. Rád dávám najevo, že jsem otrávený z toho, jak mě hlídají protihráči. Když ale potřetí vidí, že mě to nebaví, nechají mě a já mám více prostoru (úsměv).

Zároveň jste měl i celkem divoké období. Je to už za vámi?

Byl jsem mladý a určitě se ještě nějaké problémky najdou, ale všechno už je na správné cestě.

Kromě toho máte na těle i nějaké to tetování, i s fotbalovou tématikou. Má každé pro vás nějaký speciální význam?

No význam určitě většina má. Nějaká oblíbená zvířata, fotbalové hřiště, rodina, znamení, nějaký ten hazard, citáty. Ale pak je tu třeba diamant a sloník. Ty nemají žádný speciální význam (smích).

