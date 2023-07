Fotbalisté Mýta odehráli dosud jeden přípravný zápas. V pátek podlehli divizním Mariánským Lázním 0:2. „Utkání ukázalo, v čem máme rezervy a na čem musíme zapracovat. Zařadili jsme do týmu další nadějné kluky, kteří budou potřebovat nějaký čas, než si zvyknou na vyšší tempo," vysvětluje Zdeněk Vít.

Před ostrým startem soutěže čekají celek z Rokycanska ještě čtyři prověrky. V sobotu hrají v Žebráku, v neděli pak v Mýtě s rezervou Rokycan. V dalším týdnu se pak střetnou ve středu doma s Berounem a generálku pak obstará opět domácí souboj s Horšovským Týnem.

„Trénujeme teprve týden a půl a zaměřujeme se nyní především na kondici. Složili jsme se zcela nový realizační tým. S fyzičkou nám pomáhá fitness trenérka Katka Vítová, která hráče nešetří a dává jim zabrat. Je to tak i pro kluky něco jiného, a přesto že to je pro tato část přípravného období velmi náročná, pod vedením nové kondiční trenérky nic neošidí. Zároveň ti, kteří předtím nedostávali tolik herního prostoru, cítí, že se mohou znovu ukázat. Ještě odehrajeme před startem sezony čtyři zápasy, abych co nejvíce poznal mužstvo," pokračuje padesátiletý kouč.

Ohledně složení týmu na novou sezonu zůstává v Mýtě stále hodně otazníků. „Budu moudřejší až před startem sezony. Máme něco rozjednaného, zároveň i někteří hráči jsou na zkoušce v jiných týmech. V Klatovech trénuje Martin Lávička, ale zatím není nic hotového. Jednoho hráče se nám snaží přetáhnout Rokycany," prozrazuje Zdeněk Vít, který se bude muset obejít i bez zkušeného Michala Inemana.

„Michal utrpěl vážné zranění při autonehodě, myslíme na něj a celý klub mu přeje brzké uzdravení. Je to pro nás citelná ztráta, protože Michal byl našim klíčovým hráčem," dodává nový trenér Mýta.

