„Někteří kluci chtěli hrát ještě vyšší soutěž, tak jsme jim vyhověli a pustili jsme je. Celkově nemáme teď finance na to, abychom na ně mohli lákat hráče. To byl i rozhodující faktor ohledně našeho působení v divizi, kdy jsme potřebovali sehnat tři, čtyři hráče, abychom byli konkurenceschopní. Peníze na ně ale momentálně nejsou, a tak budeme hrát na to, co máme. Budeme chtít kádr doplnit o kluky, co mají zájem hrát v Mýtě," vysvětloval mladý trenér Mýta.

Jeho cílem je znovu vybudovat v Mýtě domácí prostředí, kde budou hrát především hráči, kteří mají vazbu k samotnému klubu.

„Chceme to teď tak nastavit tak, aby se vrátilo to, že tu budou hrát kluci, kteří mají slavojácké srdíčko. Uvidíme, zda se vrátí třeba hráči, kteří tehdy tady museli skončit, když se přiváděli hráči odjinud. Když to řeknu upřímně, doba, kdy sem chodili ti, co chtěli korunky, jak je poslední dobou zvykem, je u nás pryč. Chápu, že někdo to takhle má, ale v Mýtě je od teď na prvním místě klub a na posledním až peníze," pokračoval upřímně Matěj Spěváček, jenž horlivě shání nové tváře, které by měli posílit jeho tým.

„Pracujeme na doplnění kádru. Jsme v takovém špatném období, kdy čekáme na hráče, kteří se rozhodují až po sezoně. Teď ale byli dovolené, takže teprve teď se to nějak rozjíždí. Případně se jedná o hráče, kteří se připravují v jiných klubech a dorazí až v horizontu týdne či čtrnácti dnů," nechtěl prozradit konkrétní jména mýtský kormidelník.

„Momentálně trénuje společně áčko s béčkem. Snažíme se to nastavit tak, aby i hráči z B týmu pravidelně trénovali a byli připravení případně nastoupit v krajském přeboru. Máme hodně mladý tým. Záleží na samotných hráčích, jak k tomu přistoupí," pokračoval Matěj Spěváček, jenž se ještě vrátil ke konci uplynulé sezony.

„Jsem šťastný, že jsme ukázali lidem, že jsme divizi udrželi skoro pouze s mýtskými hráči, kteří si zaslouží velký respekt a poděkování. To, že se divize odhlásila je už druhá věc. Každopádně mám informace, že klub se bude snažit získat postupně finance na to, aby se případně do Mýta znovu vrátila divize," říkal optimisticky bývalý dlouholetý hráč divizních Rokycan, jenž s fotbalem začínal právě v Mýtě.

Cíle v následující sezoně ale volí střídměji. „Vím z vlastní zkušenosti jak náročnou soutěží je krajský přebor. Stojím nohama na zemi a je mi jasné, že to bude těžké. Budeme chtít hrát co nejvýše, ale hlavním cílem je vrátit do mýtského fotbalu znovu chuť a pohodu. Už nechceme hrát ve křeči, která tady byla na konci uplynulé sezony," dodal Matěj Spěváček.