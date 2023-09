Zároveň už víte, kolik vás vítězství v anketě a následný rozhovor bude stát? Už mi to pokladník hlásil (smích). Dělali si ze mě srandu, abych kvůli tomu něco prodal. Ale moc rád přispěju do kasy.

Brankou do sítě Kaznějova jste vyrovnal loňskou dvougólovou sezonu. Čím to je, že se vám střelecky daří hned od začátku?

Sem rád, že to padá, ale není to jen moje zásluha. Musím poděkovat týmu, který mi to vždy dobře připraví. A taky je to asi tím, že hraju na jiném postu než předešlé roky. Dřív jsem hrál víc zataženějšího záložníka. Teď jsem se posunul více dopředu a dostanu se tak častěji do zakončení. Zároveň bych rád poděkoval i mé rodině za podporu, bez ní by to také nešlo.

Od startu sezony vás chválí za výkony i trenér Milan Dejmek. Co na to říkáte?

Moc si toho vážím. Především toho že pan Dejmek přišel do Holýšova. Máme teď skvělou partu. Milan Dejmek odvádí s Víťou Študlarem skvělou práci.

V loňské sezoně jste se zachránili až v baráži. Novou jste naopak rozjeli úspěšně. Co se během léta změnilo, že se vám nyní daří?

Do týmu přišli nový kluci. Hodně jsme omladili a skvěle jsme tým doplnili. Zvedla se i úroveň. Dřív nás chodilo na trénink jen pár kluků. Když to srovnám teď, tak je to nebe a dudy. Holýšov patří do krajského přeboru a myslím si, že máme na to se držet v popředí tabulky. Za sebe můžu říct, že jsem hrozně rád za úspěšnou sérii, kterou máme. A doufám, že na ni v veděli navážeme proti Stříbru.

Působíte v Holýšově prakticky celou kariéru. Čím to je, že mu zůstáváte stále věrný? Měl jste někdy nějakou nabídku odjinud?

Už tu kopu skoro 19 let. Je hrozné, jak to letí. Když jsem byl mladší, tak jsem byl na testech ve Viktorii Plzeň, ale kvůli dojíždění jsem tam pak nešel. Ještě jsem pak mohl jít v dorostu do Domažlic, ale taky jsem nešel. Možná mě to dodnes mrzí, ale co… V Holýšově jsem v mužích spokojený (úsměv).

