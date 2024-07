Do minulého soutěžního ročníku jsme nastupovali s tím, že se popereme o postup do krajského přeboru. Nicméně výsledkově nám to úplně nevyšlo. Ale nastaly okolnosti, za kterých jsme postoupili, za což jsme rádi. Pokoušeli jsme se o to druhý rok. Vloni jsme neuspěli v baráži s Holýšovem, s nímž jsme nezvládli penaltový rozstřel," uvedl předseda klubu TJ Keramika Chlumčany Josef Milota.

V uplynulé sezoně I. A třídy byla velká konkurence v podobě Křimic a Kolovče. Ty postoupily do kraje přímo, třetí Horšovský Týn dodatečně, jako Chlumčany. "Hlavně Křimice, které na jaře hodně posílily, byly skvělé. Přesto jsme se všemi týmy v tabulce před námi odehráli vyrovnané zápasy, i když to s Křimicemi výsledkově nevyšlo. Ale Koloveč jsme doma rozdrtili 7:1," zavzpomínal Milota.

Šéf fotbalových Chlumčan věří, že mužstvo má na to hrát ve středu tabulky krajského přeboru. "Trenér Bohumil Havel, který dělá asistenta U19 Viktorie Plzeň, dal dohromady mančaft. Příprava pod ním je hodně kvalitní, což přitáhlo na tréninky spoustu hráčů, kteří to dříve trochu švindlovali. Trénuje nás od minulého podzimu," upozornil.

"V minulosti jsme hráli několik zápasů v Poháru krajského fotbalového svazu, v němž jsme vyřazovali mužstva z krajského přeboru. I když pohár neberu jako měřítko. Odehráli jsme s nimi i přáteláky, ve kterých jsme také nepropadli," dodal Josef Milota.

Příprava na novou sezonu začne Chlumčanům ve čtvrtek. "Kádr by měl být dost široký. Na jaře jsme posílili o dva dorostence z Přeštic Fila a Šlehofera. Máme z Klatov Javorského a z Mariánských Lázní Beránka, u nichž uvidíme, jak to dopadne. Beránek je Robstavu a měli jsme ho vypůjčeného. Javorský uvažoval o odchodu do Německa, takže u něj také ještě nevím. A uzdravili se nějací hráči," řekl Milota.