Za svůj výkon (a střelecký počin) se petřínský Josef Hájek dostal také do nominace Deníku o nejlepšího hráče 4. kola, a anketu nakonec díky podpoře čtenářů ve strhujícím souboji s gólmanem Kaznějova Radkem Šaškem vyhrál. „To, že jsem se objevil v anketě, jsem samozřejmě věděl. Hned, když to na webu Deníku vyšlo, tak mi několik lidí psalo, že tam jsem taky,“ přiznal Hájek.

Fotbalista plzeňského Petřína Josef Hájek.

Josef Hájek získal od čtenářů celkem 1143 hlasů – o 174 víc, než měl 32letý brankář Kaznějova Radek Šašek. Právě s chytačem Bohemie sváděli čtenáři v anketě velký boj, který nakonec vyzněl lépe pro Hájka, jenž přitom ještě 24 hodin před koncem ankety na svého internetového soka ztrácel.

Určitě budu muset přispět, ale za tohle mi to nevadí, říká

„Mám velkou rodinu a spoustu přátel, spoluhráčů a kamarádů, kteří mě hodně podporují a bylo to na hlasování vidět,“ pousmál se Josef Hájek, který tak naznačil, odkud stovky hlasů do kolonky s jeho jménem v anketě přibyly. Sám také tuší, že ho za vítězství v anketě čeká nějaký příspěvek do klubové kasy. „Určitě budu muset přispět, ale za tohle mi to nevadí, vyplatí se to,“ svěřil se.

Zápas v Černicích béčko plzeňského celku rozhodlo až po přestávce. Po prvním poločase svítily na ukazateli skóre dvě nuly. „Zápas bych přirovnal k tomu předchozím se Stříbrem (6:2). Převážnou část jsme drželi míč, ale v prvním poločase jsme se nemohli trefit. Druhé dějství jsme začali lépe a během chvilky se nám podařilo střelecky prosadit a ovládnout zápas,“ hodnotil Hájek.

Jeho tým se popasoval nejen se soupeřem, který v novém ročníku nezískal ještě ani bod, ale také se špatnou viditelností. Utkání v Černicích začínalo až v šest hodin večer, obloha navíc byla pokryta šedými mraky.

„Bylo dost zataženo a ve druhém poločase se už stmívalo, takže se to bylo zajímavé. Ale jako tým jsme se s tím poprali a zvládli to,“ kvitoval 19letý fotbalista, který se v aktuální sezoně střelecky prosadil celkem už čtyřikrát. „Na hřišti jsem od asistencí a gólů, ale střílení branek je pro mě osobně úplně něco jiného. Chtěl bych, abych jich dával čím dál tím víc,“ přeje si.

A kdo ví, třeba se Hájek trefí už v pátek, kdy jeho tým hraje od 18.00 hodin ve Lhotě. „Myslím si, že když do utkání půjdeme jako v přechozích zápasech, tak bychom to měli zvládnout,“ má jasno Josef Hájek.

