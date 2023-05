Fotbalisté TJ Sokol Malesice v posledních třech zápasech dostali pořádně naloženo. V Chlumčanech utrpěli drtivou porážku 1:5, na domácím hřišti podlehli také Horšovskému Týnu (0:4) a ve čtvrtfinále krajského poháru nestačili stejným výsledkem na Vejprnice. Teď jsou ovšem Malesice zpátky, v rámci nedělního utkání 23. kola krajské I. A třídy totiž sejmuly trápící se Mochtín na jeho hřišti jednoznačně 4:0. A tuhle výhru Malesičtí potřebovali jako sůl. „Jsem rád, že jsme si po dlouhé době mohli v kabině zařvat vítězný song," culil se po zápase trenér Malesic Ondřej Pondělík.

TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

Ten přiznal, že si jeho tým v posledních dvou týdnech prošel doslova peklem. Pondělík postrádal několik hráčů základní sestavy, herně to nebylo ideální, k tomu tři porážky o čtyři branky a pouze jeden vstřelený gól. A také do Mochtína nejeli Malesičtí v optimálním složení. „Do Mochtína jsme jeli pouze se dvěmi náhradníky, ale s obrovskou chutí to zlomit," svěřil se Pondělík.

Mančaftu pomohlo i to, že se hráči trošku jinak nastavili v hlavě. „Shodli jsme se, že nebudeme řešit nic jiného, než to, aby byla v týmu zase herní pohoda a fotbal nás bavil," prozradil kouč a doplnil, že odcházet z domácího hřiště před spoustou fanoušků za stavu 0:4 už nikdy nechce zažít. Narážel tím na minulé utkání I. A třídy proti Horšovskému Týnu, který si Malesice povodil jako Haaland obránce mnichovskému Bayernu Dayoto Upamecana v nedávném dvojzápase play-off Ligy mistrů, ve kterém ManCity smetl Bavory z povrchu zemského.

TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

V prvním poločase zápasu na hřišti Mochtína, který v týdnu prohrál v dohrávce s Žákavou 0:8, byly Malesice lepší, ale… „Nám se sice dařilo kombinovat a držet soupeře na vlastní půlce, ale Mochtínští výborně bránili a do ničeho vážnějšího nás nepustili. Sami naopak hrozili z rychlých brejků. Trápení mohlo pokračovat, ale naštěstí si s tím poradil skvělý Faltus, nebo šly střely domácích mimo prostor tří tyčí," oddechl si Ondřej Pondělík, trenér sedmého týmu I. A třídy.

1/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 2/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 3/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 4/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 5/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 6/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 7/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 8/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 9/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 10/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 11/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 12/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 13/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 14/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 15/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 16/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 17/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 18/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 19/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 20/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 21/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 22/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 23/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 24/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 25/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 26/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 27/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 28/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 29/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 30/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 31/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek. 32/32 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek.

Čtyři góly po změně stran rozhodly, Malesice slaví výhru

Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu. Relativní nudu v úvodním dějství potom po obrátce vystřídala gólové exploze hostů. V 52. minutě se prosadil malesický Patrik Šmídl a o tři minuty později zvýšil skóre na rozdíl dvou branek Tomáš Gita. „Druhá branka nás ale jako by uspala, vypadli jsme z role a hrozili zase domácí," pokrčil trenér Malesic rameny.

OHLASY Z DIVIZE: Horní Bříza opět kousala, slavila však Doubravka

Tlak Mochtína ale jeho tým ustál, a pak převzal iniciativu opět on. „Na domácí bránu se to po rychlých kombinacích valilo ze všech stran a třetí uklidňující gól přidal Schleis. Na konečných 4:0 pak zvyšoval po krásné prunikové přihrávce svým druhým gólem v zápase Patrik Šmídl a my si tak mohli po delší době v kabině zařvat vítězný song," jásal kouč.

TJ Sokol Malesice (modří), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

K utkání se vyjádřil také mochtínský stoper Jiří Dolejš. „Hosté si nakonec odvezli zcela zaslouženě všechny tři body. My se bohužel nyní nacházíme v útlumu, obranná fáze je naprosto tragická, stejně jako zakončení na polovině soupeře," posteskl si fotbalista v hodnocení zápasu pro klubový web.

TJ Sokol Mochtín - TJ Sokol Malesice 0:4

Poločas: 0:0. Branky: 52. a 85. Šmídl, 55. Gita, 83. Schleis. Rozhodčí: Cupl - Bureš, Stach. ŽK: 0:0. Diváci: 48. Sestava TJ Sokol Mochtín: D. Prokop - Lysek, Bejvl, Žiak, Čeleda, Novák (87. Osvald), Gajdušek (81. R. Smolík), Šafránek, Dolejš, Z. Smolík, Strejc (70. Pretzelmayer). Trenér: Josef Smolík. Sestava TJ Sokol Malesice: Faltus - Žitek, Potoček, Kepka, Čech, Boguševschi (70. Kružík), Gita, Legát, Šmídl, Maur (86. Henrich), Schleis. Trenér: Ondřej Pondělík.

OHLASY Z PŘEBORU: Tlumačov zaskočil béčko Petřína, Vejprnice zdolaly Černice