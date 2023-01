A nejedná se o lehkou přípravu. Alespoň ne teď. „Je to stejné asi jako všude. Celý leden se snažíme nabrat co největší objem, nahnat kondici, fyzičku. Míče jsme se prakticky ještě nedotkli," prozradil Deníku trenér týmu Josef Viktora.

K dispozici má prozatím kompletní kádr, až na jednu výjimku potvrzující pravidlo. „Chodí trénovat všichni kromě Michala Barana, který je po operaci kolene. Jinak nikdo nepřišel ani neodešel, kádr zůstává stejný," poznamenal zkušený lodivod. Ten na podzim dával velkou šanci mladíkům z dorostu.

Zruč čekají v přípravě Chlumčany či Chrást. Cíl pro jaro? Záchrana a mládí vpřed

„Aby si trochu přičuchli k dospělému fotbalu," vysvětlil. „Teď v přípravě jsou s námi všichni tihle mladí kluci, k nim navíc přibyli další dva dorostenci. Jeví se velmi dobře, makají, i když to na krajský přebor mužů zatím asi není," připustil.

FK Nepomuk (fotbalisté v růžových dresech), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ale když budou na sobě tvrdě pracovat a zlepšovat se, kdo ví," doplnil záhy s tím, že z celkového přístupu hráčů v zimním tréninkovém období má velice dobrý pocit. „Jednoznačně," přitakal. A důraz na dravou krev bude klást i v jarní polovině sezony, do které budou Nepomučtí vstupovat z osmé pozice.

Rapid kosí zranění. Posily? Kádr potřebujeme doplnit, uvědomuje si trenér Šimsa

„Při pohledu na tabulky jsem spokojený, osmé místo je docela fajn. Je ale nutné říct, že od čtvrtého do patnáctého místa je to neuvěřitelně vyrovnané, napěchované. Stačí, aby se vám nepovedly dva zápasy a letíte dolů. Naopak, když dvakrát vyhrajete, poskočíte vpřed," zamyslel se Josef Viktora. „Jsem přesvědčený, že to tak na jaře také bude, že se to bude točit, střídat," má jasno.

Trenér fotbalistů Nepomuku Josef Viktora.Zdroj: Jindřich Schovanec

Vyšší ambice s týmem ale v současnosti nemá. „Na podzim jsme měli extrémní marodku, i proto šanci dostávali mladíci. A stejnou cestou chceme jít i na jaře. Určitě by to bylo moc hezké, kdybychom se vyšvihli v tabulce ještě výš, ale tam úplně nemíříme. Chci říct: není to priorita. Chceme především zapracovat mladé hráče, kteří jsou budoucností našeho klubu," konstatoval Josef Viktora.

Proces adaptace z mládežnického fotbalu na dospělou kopanou začal už teď - na oválech, na svazích, kopcích, v posilovnách. A po herní stránce bude pokračovat v přípravných zápasech, kterých Nepomuk odehraje hned šest.

Postupně se družina Josefa Viktory utká s Holýšovem (29. ledna od 14.00 hodin na umělé trávě v Přešticích), Strakonicemi, béčkem Přeštic (TJ Přeštice), Protivínem, divizními Klatovy a generálku obstará souboj se Sušicí.

Sušice už dře! V plánu má několik přáteláků i běžecké galeje. Co říká trenér?