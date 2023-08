Je jasno. Pondělní los 2. kola MOL Cupu, ve kterém bylo v osudí už i jedenáct týmů z FORTUNA:LIGY, přiřkl soupeře pro Jiskru Domažlice a plzeňský Petřín, který minulý týden senzačně vyřadil po výsledku 2:1 třetiligový FK Robstav gólem Aleše Demetera z 84. minuty utkání.

Fotbalisté domažlické Jiskry (archivní snímek). | Foto: Deník/Martin Mangl

Třetiligové Domažlice, které do druhého kola postoupily díky vítězství v Plzni na půdě divizní Doubravky (4:1), vyzvou na domácím hřišti na Střelnici druholigovou Příbram. Pro fotbalisty Petřína byl pondělní los v sídle FAČR o poznání příznivější s ohledem na postup do dalšího kola. Svěřenci trenéra Radka Vodrážky totiž přívítají divizního rivala FC Viktoria Mariánské Lázně. Úřední termín sehraní druhého kola českého poháru je ve středu 30. srpna.

VIDEOSESTŘIH: Podívejte se, jak fotbalisté Petřína v poháru vyřadili Robstav

„Samozřejmě jsme si přáli co nejsilnějšího soupeře, ale s ohledem na šance na postup jsme s tímto losem spokojení. Myslím si, že to stejně vnímají i Mariánské Lázně, které také určitě chtěly někoho jiného, ale jsou na tom podobně jako my, a teď si to společně rozdáme o postup do 3. kola. Připravíme se na to a budeme bojovat. Jsme také moc rádi, že hrajeme doma, a že nemusíme jezdit nikam ven," okomentoval los 2. kola poháru trenér divizního Petřína Radek Vodrážka.

Los 2. kola MOL Cupu

Česká část: Kladno - Kosmonosy/Varnsdorf, Velvary - Vlašim, Velké Hamry/Přepeře - Dynamo České Budějovice, Brozany - Teplice, Spartak Soběslav/Písek - Hradec Králové, Loko Vltavín - Dukla Praha, Zápy - Táborsko, Česká Lípa - Chrudim, Domažlice - Příbram, Ústí nad Labem - Mladá Boleslav, Benešov/Povltavská Fotbalová akademie - Ústí nad Orlicí/Viktoria Žižkov, Admira Praha - Jablonec, Nespeky - Vysočina Jihlava, Most-Souš - Pardubice, Petřín Plzeň - Mariánské Lázně, Nový Bydžov/Kolín - Chlumec nad Cidlinou.



Moravská část: Strání/Rosice - Bohunice/Slavia Kroměříž, Lanžhot - Zlín, Vsetín - Zbrojovka Brno, Hlinsko - Vrchovina/Líšeň, Ždár nad Sázavou/Znojmo - Prostějov, Hranice/Uničov - MFK Karviná, Zlínsko/Frýdek-Místek - Vyškov, Hlubina - 1. FC Slovácko, Rýmařov/Hlučín - Baník Ostrava, Holešov - Šumperk/Opava, Třinec - Sigma Olomouc.

