Viktoriáni na úvod smetli Rokycany. Byly tam dobré věci, potěšilo Parláska

„A přípravu by měl začít také Kuba Kohout, který před půl rokem přerušil kariéru, ale teď by se k nám měl zase vrátit," kvituje zkušený stratég fotbalového oddílu z Plzeňska. Nykles je rád i za příznivý fakt, že z týmu nikdo nikam neodešel. „Alespoň o nikom takovém nevím," pousmál se.

1/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 2/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 3/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 4/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 5/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 6/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 7/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 8/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 9/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 10/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 11/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 12/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 13/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 14/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 15/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 16/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 17/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 18/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 19/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 20/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 21/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 22/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 23/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 24/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 25/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 26/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 27/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 28/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 29/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 30/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 31/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 32/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 33/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 34/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 35/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 36/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 37/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 38/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 39/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 40/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 41/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 42/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 43/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 44/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 45/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 46/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 47/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 48/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 49/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 50/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 51/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 52/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 53/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 54/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 55/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 56/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 57/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 58/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 59/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 60/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 61/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 62/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 63/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 64/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 65/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí). 66/66 Zdroj: David Koranda TJ Sokol Lhota (žlutí).

Lhota má v letní přípravě v plánu odehrát pět zkušebních zápasů. Ten první už v úterý od 18 hodin proti nováčkovi I. A třídy TJ Dobřany. Na jeho hřišti. „Máme tentokrát v létě více přáteláků než obvykle, protože přišlo několik nových kluků a my je potřebujeme vidět v akci," vysvětlil Petr Nykles, jehož tým se v červenci utká ještě s mladším dorostem Viktorie Plzeň, Malesicemi, Bolevcem a generálku obstará souboj s plzeňským Slovanem.

„S výběrem soupeřům jsem spokojený. Jsou to velice kvalitní týmy," pokyvuje kouč Lhoty. Co se týče náplně tréninkových jednotek, tam to bude taková zažitá klasika. „Prvních 14 dní bude více o běhání, ale pak už přípravu chceme směřovat do herních prvků i taktických věcí. Do startu sezony moc času nezbývá, a tak není na co čekat," má jasno třiapadesátiletý trenér Petr Nykles.

Plán letní přípravy - přátelské zápasy TJ Sokol Lhota - úterý 11. července 18.00: TJ Dobřany - TJ Sokol Lhota, sobota 15. července 10.30: TJ Sokol Lhota - Viktoria Plzeň U17, středa 19. července 18.30: TJ Sokol Lhota - SSC Bolevec, neděle 23. července 18.00: TJ Sokol Malesice - TJ Sokol Lhota, sobota 29. července 18.00: TJ Sokol Lhota - Slovan Plzeň.

Cíle? Třetí už jsme byli, chceme výš, hlásí trenér Petřína před startem přípravy