„Hráče jsme před zápasem upozorňovali na to, aby si pohlídali začátek. Už v posledním utkání proti Bolevci jsme totiž brzy inkasovali,“ říkal trenér Černic Petr Kural. Jenže jeho parta jej evidentně neposlouchala a brzy prohrávala už o dva góly. „V prvních třiceti minutách jsme byli lepším týmem. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli a vedli 2:0,“ měl jasno hrající trenér hostujícího Bolevce Michal Bublík.

Fotbalisté Bolevce (na archivním snímku) v zápase se Stříbrem remizovali v Černicích.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zlom nastal ve 28. minutě, kdy si Marcel Žíla vstřelil kuriózní vlastní branku. „To Černicím pomohlo, rázem se dostaly na koně,“ připustil Michal Bublík.

Na začátku druhého dějství přišlo brzké vyrovnání, a pak velký tlak domácích. „Po vyrovnání jsme sice byli jednoznačně lepší, ale trápili jsme se v koncovce. Bolevec hrál bojovně a s velkým nasazením. To nám dělalo celkem problémy,“ uznal Petr Kural, lodivod Černic.

„Ale zvládli jsme penalty, překvapivě jsme proměnili všech pět pokusů. Vzhledem k průběhu zápasu tak dva body bereme,“ dodal kouč.

Se získaným bodem jsou nakonec spokojení i na Bolevci. „Na Černice jsme si věřili, jeli jsme tam s cílem vyhrát. Měli jsme dobrý začátek, ale ve druhém poločase nás soupeř tlačil. Mohli jsme mít tři body, ale také žádný. Bod tedy bereme,“ hodnotil utkání trenér Michal Bublík, jemuž velkou radost udělali znovu mladíci, kterých Bolevečtí měli v sestavě několik. „Všichni dorostenci zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Výborný výkon odvedl hlavně Kuba Jaroš,“ dodal trenér s úsměvem.

Podruhé za sebou udeřili v závěru

Minulou středu porazili v předehrávce 15. kola domácího nováčka z Radnic 4:3, když o svém vítězstvím rozhodli v nastaveném čase. Další víkendové venkovní utkání Nepomuku na půdě Rapidu sice takové gólové hody jako na Rokycansku nepřineslo, ale konečný výsledek je víceméně stejný. Nepomuk v Plzni zvítězil těsně 1:0 gólem Marka Barana z 90. minuty utkání.

Nepomuk (na archivním snímku hráči v růžových dresech) loupil na Rapidu.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bylo vidět, že je to důležité utkání pro oba týmy. Výhrou jsme se chtěli odlepit ze spodních pater tabulky, a to se nám nakonec povedlo díky kvalitně zahrané standardní situaci v závěru zápasu,“ kvitoval trenér vítězného družstva Josef Viktora. „Celkově to bylo velmi bojovné utkání s miminem šancí na obou stranách. Kluky bych chtěl pochválit, zejména pak oba krajní beky i stopery, kteří zahráli fantasticky,“ doplnil kouč.

Lhota opět uspěla a je mezi nejlepšími

Po úvodní (a vzhledem k dění na hřišti i poměrně nešťastné) porážce na půdě Tlumačova (1:2), se náramně daří fotbalistům Lhoty. Po výhrách nad Bolevcem, plzeňským Rapidem a Vejprnicemi tentokrát v neděli družina trenéra Petra Nyklese doma porazila Staňkov 3:1.

Fotbalisté Lhoty (na archivním snímku ve žlutém) znovu zvítězili. Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Ale nebylo to tak jednoduché utkání, jak všichni čekali. My sice drželi míč, ale soupeř měl nepříjemné brejky, které kdyby řešil lépe, mohli jsme mít problémy. Ale máme tři body, to je hlavní,“ řekl trenér Lhoty.

Tlumačov – Holýšov 2:5 (2:2)

Branky: 9. Džugan, 34. Leitl z pokutového kopu – 49., 53. a 59. z pokutového kopu Černohorský, 2. Havlíček, 18. Šperl. Rozhodčí: Cupl. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Tlumačov: Pejsar – Leitl, J. Korelus (54. Sobotník), Žák, Wolf (80. Kobes), T. Šindelář (54. Hamor), Pfeifer (69. Frček), Copák, R. Šindelář, Malík, Džugan. Trenér: Pavel Čadek. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Remiáš (86. Kaas), Havlíček (81. Šlégl), Černohorský, Valachovič, Šperl, Vnouček, Honal, (46. Šobr), Kraus, Štěpán. Trenér: Jiří Jakš.

Černice – Bolevec 2:2 (1:2)

Pokutové kopy: 5:4. Branky: 28. Žíla vlastní, 56. Peterka – 20. Jaroš, 26. M. Pelnář. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 2:5. ČK: 75. Winkelhöfer (Bolevec). Diváci: 85. Černice: Řezáč – E. Eger, Hrach, Peterka, Petr, Skala, Vít, Mlnařík (22. Chvojka), Zeliński (85. Trnka), Toman (52. M. Müller), Fürbacher. Trenér: Petr Kural. Bolevec: Körner – Bublík, Fryček, Toman, M. Pelnář, Kepl (88. Běl), Dlesk, Žíla (73. Kreis), Šplíchal, Winkelhöfer, Jaroš (90. Pražan). Trenér: Michal Bublík.

Rapid Plzeň – Nepomuk 0:1 (0:0)

Branka: 90. Marek Baran. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář, Kořenek, P. Korelus (46. Ledvina), J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Harmady, Drtil, Holík (76. Matějka), Filipčík (46. Kostifar). Trenér: Pavel Šimsa. Nepomuk: Baroch – Panc, Voráček, Šafanda, R. Rous (59. J. Kozák), Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, M. Kašpar (70. Váňa), J. Nový (59. Šmíd), A. Viktora (80. Marek Baran). Trenér: Josef Viktora.

Horní Bříza – Chotíkov 1:2 (1:0)

Branky: 22. Gavrylovskyy – 55. Rubricius, 77. Lopata. Rozhodčí: Křen. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Horní Bříza: Schimmer – Šimice, P. Voves, Koudel, S. Rous, J. Šmíd (68. Sedlecký), Do Thanh Tung, Gavrylovskyy (77. Netáhlo), Kraček, Prokop (71. J. Mašek), J. Paukner. Trenér: Aleš Zach. Chotíkov: Němec – Cirok, Klepal, Rubricius, D. Míka, Buchta, Huml, Denk, Lopata, Adlt (89. Prais), Stehlík. Trenér: Adam Forman.

Nýrsko – Stříbro 0:0

Pokutové kopy: 1:3. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Nýrsko: Jarolím – Kopřiva, K. Kalivoda ml., T. György, Hájek (56. Kužma), Bastl, Lužný, M. Brož, I. Varga (87. Rubáš), Pavlík, I. György (78. Antonovics). Trenér: Karel Kalivoda st. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Korynta, Marek Vyšín (81. Kertis), Kohut, Skopový (64. Donata), Pavlas (81. Pašek), Vejvoda, Kasl, Kolena, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško.

Lhota – Staňkov 3:1 (1:0)

Branky: 41. a 69. Švehla, 47. Zdvořáček – 84. Kolros. Rozhodčí: Homr. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Lhota: Jan Rojík – V. Suda, Horník (75. Sulek), Zdvořáček (82. M. Matas), Adam Vlček (82. P. Kalabza), P. Suda, Šroubek, J. Kohout, Kostka, Štverák (82. D. Křížek), Švehla (75. Eliášek). Trenér: Petr Nykles. Staňkov: Škampa – Doležal, F. Dolejš, M. Liška (71. Drudík), Arrammach, Záhoř, Pitipáč (75. Kolros), Váchal, Kubina, Vrba, Hrdina (86. Traxmandl). Trenér: Milan Kucharič.

Domažlice B – Vejprnice 0:0

PK: 4:3. Rozhodčí: Sirový. ŽK: 4:3. Diváci: 80. Hřiště: UMT Domažlice. Domažlice B: Bratanič – T. Korelus, Hojda, Vojtko, Sedláček, Antonín Vlček (67. Peroutka), Soupír, Sloup, Jahn, V. Černý, Chodora (46. Javorský). Trenér: Pavel Javorský. Vejprnice: Vavrík – Rada, Baxa, Kapic (80. Paul), Bayer, Kuhajda, Potoček, Kotva, Svoboda, Puhlovský, Heller. Trenér: Daniel Křen.

Radnice – Zruč 3:2 (1:1)

Branky: 10. a 47. D. Krč, 76. M. Krč – 8. Tobrman, 65. Kazda. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 1:4. Diváci: 250. Radnice: Volák – Klír, Rýdl, D. Kroc (90. Paleček), Huttr, M. Krč, Poláček (61. Habr), Valenta, Fencl, L. Aubrecht, D. Krč (72. Kvasnička). Trenér: Pavel Aubrecht. Zruč: Strej – Korous, O. Mašek, M. Fryček (46. Lang), A. Král, Mošna, Kazda, Tobrman, D. Král, Pechman, F. Korelus. Trenér: Ferenc Róth.

Ostatní krajské soutěže

I. A třída (4. kolo): Žihle – Kralovice 0:3 (0:1, Kulhánek, Lavička, Řenč), Luby – Tachov 1:4 (0:2, Basha – Hudec, Šuranský, Tonka, Viterna), Žákava – Sv. Hrádek 4:1 (3:1, Smazal, Drugda, Boukal, Soukup z penalty – Sekyra), Košutka – Rokycany B 1:3 (0:2, Krejčí – Hájek, Laubr, Pražský), Kaznějov – Mýto B 4:2 (1:1, Tichý, Vinovský, Vondráček, Polívka – Nedvěd, Hatina), Bělá nad Radbuzou – Svéradice 5:1 (1:0, P. Jarina 4, Frank – Mičkal), Sušice – Mochtín 1:2 (1:0, Vinický – Velek 2), Křimice – Petřín Plzeň B 1:9 (0:4, Szedmák z penalty – Demeter 6, Kotěšovec 3).

I. B třída, skupina A (4. kolo): Meclov – Kdyně 2:2 (3:1 na penalty, 0:0, Pačesný, Forst vlastní – Říha, Linkeš z penalty), Chodová Planá – Horšovský Týn 2:4 (1:1, Karmazin, Sykal – Černík 2, Falout 2), Chodov – Krchleby 0:0 (8:7 na penalty), Dlouhý Újezd – Planá 4:0 (2:0, Földeši, Dvořák, Pešek, Le Quoc Anh), Úněšov – Nečtiny 3:2 (2:2, Šebek 2 (první z penalty), Havel – Mižár, Socha), Chodský Újezd – Klenčí 4:2 (1:0, Pikl 3, Lončík – Franek 2), Mrákov – Postřekov 1:2 (0:0, 79. Duffek – 61. T. Souček, 70. Ledvina).

I. B třída, skupina B (4. kolo): Štěnovice – Přeštice B 0:7 (0:1, Pavlík 2, Kováč, Půta, Fabián, Klokan, Valenta), Pačejov – Měcholupy 4:4 (3:4 na penalty, 3:2, Kába, Srb, Ticháček, Hlůžek – Duchek 2 (první z penalty), Červený, Bláha), Bolešiny – Blovice 4:1 (1:0, Jiří Pitel 2, Jakub Pitel, Farný – Heřman), Chotěšov – Klatovy B 2:2 (3:4 na penalty, 2:1, Multrus, Kavka – Kotáb 2), Chanovice – Dobřany 2:2 (6:5 na penalty, 1:2, Chalupný, Šebek z penalty – Š. Mertl, D. Mertl), Horažďovice – Chlumčany 2:2 (4:5 na penalty, 1:0, Janouškovec, Pavlík z penalty – Hrdlička 2 (první z penalty), Kasejovice – Vrhaveč (hraje se až 28. září od 15 hodin).

I. B třída, skupina C (4. kolo): Všeruby – Malesice 4:1 (0:0, Hlavatý 2, Herák, Pašek – Schleis), Město Zbiroh – Volduchy 3:6 (1:3, Marchal z penalty, Rada, Nedorost vlastní – Žák 3, Bron, Rieger, Šedý), Město Touškov – Raková 5:2 (3:0, Bouzek 2, Hauer 2, Rolko – Pavlas, Kašpar), Kozolupy – Příkosice 7:0 (3:0, Čech 2, Sláma, Forejt, Pancurák, Pajer, Martínek), Slovan Plzeň – Dýšina 4:2 (2:1, Kadlec 2, O. Žák, Šenigl – Tesař, Křen), Smíchov Plzeň – Chrást 2:1 (0:1, Konopík 2 – Vitouš), Vejprnice B – Plasy 3:0 (2:0, Paum z penalty, Kovács, D. Vodrážka).