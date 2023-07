Ten nejprve ve svém hodnocení ocenil výkon boleveckého soupeře z I. A třídy. „Soupeř mě mile překvapil, v kádru má hodně mladých kluků, kteří po hřišti lítali, a také technicky na tom byli velmi dobře. Bolevec byl nepříjemným soupeřem a my se nakonec strachovali o výhru až do konce,“ připustil kouč.

Nyklesovi tentokrát chybělo několikrát hráčů, ale poprvé vyzkoušel novou posilu ze Stříbra. „Radek Dyk s námi absolvoval jeden trénink, předtím byl nachlazený, takže odehrál poločas, ale musím říct, že jsem s jeho výkonem spokojený. Bude to pro nás platná posila,“ myslí si třiapadesátiletý lodivod.

Ten závěrem okomentoval také výkon svého mužstva. „Nebylo to ještě ono, ale špatné rozhodně také ne. Na můj vkus jsme ale vytvářeli příliš jednoduchých ztrát, které by se nám v mistrovských zápasech mohli vymstít. Věřím ale, že do začátku sezony tyto nedostatky odstraníme a budeme hrát v přeboru zase nahoře, stejně jako vloni,“ přeje si Petr Nykles, trenér fotbalistů TJ Sokol Lhota.

Před ostrým začátkem nové sezony v krajském přeboru sehrají žlutočerní ještě dva přátelské zápasy. Ten první v neděli od 18 hodin na hřišti Malesic (I. A třída), generálku obstará bitva se Slovanem Plzeň (29. července).

