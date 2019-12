To, že se po podzimní části krajského přeboru budou v horních patrech tabulky pohybovat fotbalisté domažlického béčka nebo Stříbra či Zruče, se čekalo. Ale že se v polovině sezony budou na druhém místě tabulky vyhřívat fotbalisté Lhoty, to je veliké překvapení.

FOTBALISTA Ondřej Kotrnoch (na snímku hráč v černém dresu vlevo) patřil podle trenéra Lhoty Petra Nyklese k nejlepším hráčům celého podzimu. | Foto: Sokol Lhota

Tým v létě převzal zkušený trenér Petr Nykles, jenž se po třech letech strávených v Chotíkově vrátil do známého prostředí. „Předtím jsem tu nějakou dobu působil. To byla pro mě velká výhoda. V kádru je řada kluků, se kterými jsem už spolupracoval. Tým se po problémech stabilizoval, ustálil. Co jsem v létě vypozoroval, hráčům chyběla fyzická kondice. Krátkou přípravu jsme tedy zaměřili na tento menší problém. Kluci tři týdny jen běhali,“ culil se trenér.