Fotbalisté TJ Sokol Lhota (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) prohráli ve středu večer s plzeňským Rapidem těsně 1:2.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„My jsme sice brzy vedli, ale Rapid do poločasu vyrovnal a po změně stran dokázal zápas otočit,“ popisoval kouč. V zápase se potvrdila jeho dřívější slova, že Rapid bude patřit v novém ročníku krajského přeboru k tomu lepšímu. „Oni hodně posílili, jsou tam tři mladí kluci z Petřína, kteří do hry přinesli důraz, ale hlavně rychlost a dravost,“ poukázal kouč Nykles.

Přestože jeho tým potřetí v přípravě prohrál, na rozdíl od úvodních zápasů přípravy podal zlepšený výkon. „Asi to bylo z naší strany lepší, ale přijde mi, že hrajeme pořád velice pomalu. Chybí nám pohyb,“ posteskl si Nykles. „Ale to je možná dáno také tím, že jsme letos měli fakt krutou přípravu. Zaměřili jsme se na fyzičku, kluci dostali o dost větší záhul než v letním období v letech minulých,“ vysvětlil Nykles s vírou, že časem se jeho tým rozhodně zlepší.

A tak mu radost proti Rapidu udělal alespoň návrat klíčového útočníka Martina Švehly. „Šel do hry poprvé po zranění na posledních dvacet minut. Snad bude zdravotně v pořádku, protože pro nás je to důležitý hráč. Ještě by to chtělo, aby se uzdravil Jakub Horník a také Tomáš Diviš, který k nám přišel před půl rokem a svou kvalitou mě překvapil a udělal mi velkou radost,“ dodal šéf střídačky.

Generálku na ostrý start nového ročníku elity kraje absolvují jeho svěřenci v sobotu v Dobřanech (18.00). První jaro kolo pak tradičně na půdě Tlumačova.

