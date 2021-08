Stejně přemýšlí dlouholetá opora Vejprnic Lukáš Paul, který se do klubu vrací po dvouleté pauze, nyní ovšem v nové roli asistenta trenéra.

„Chceme na Jirkovu práci navázat, i když víme, že to lehké nebude. Je to pro nás velice zavazující, na druhou stranu je to i velká motivace udržet trend, který Jirka nastolil,“ doplňuje syn vynikajícího záložníka a kapitána Škody Plzeň 80. let Miloše Paula.

Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Roman Baxa i Lukáš Paul jsou trenérskými nováčky a pro oba to bude těžká zkouška, jednu výhodu však do začátku trenérské kariéry mají – mohou se spolehnout na pomoc Jiřího Šámala. Bývalému ligovému hráči Chebu a Viktorie Plzeň zákeřná nemoc, amyotrofická laterální skleróza (ALS), sice už nedovoluje věnovat se trenérské práci naplno, ale s klubem je neustále v kontaktu a v roli asistenta bude konzultantem nové trenérské dvojice.

„S Jirkou si pravidelně voláme a probíráme všechny věci týkající mužstva včetně přípravy. Jeho rady a postřehy mají pro nás velkou cenu, hodně nám do začátku pomáhají,“ potvrzuje Roman Baxa, který ani ve svých sedmačtyřiceti letech nepověsil kopačky na hřebík a mužstvu bude pomáhat i přímo na hřišti.

„Roli hrajícího kouče si ponechám ještě půl roku s tím, že na hřiště budu chodit jen v případě, kdy to bude opravdu nutné. Pokud se do hry zapojím, moji roli na střídačce převezme Lukáš,“ vysvětluje Baxa.

Laťka je vysoko, shodují se trenéři Vejprnic.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

V kádru Slavie neproběhly velké změny, tři hráči odešli a dva přišli. Nejtěžší pro Vejprnické bude vyrovnat se se ztrátou kanonýra Lukáše Kramera, který odešel do divizních Rokycan. „Je to ztráta a nebude snadné ho nahradit. Nejspíše se o jeho góly bude muset podělit více hráčů,“ míní Roman Baxa, který musí oželet i pravého obránce Ondřeje Černého a Jakuba Krále. Nováčky v týmu jsou útočníci Matěj Bartovský a Lukáš Kuhajda.

Cílem mužstva je umístění v horní polovině tabulky. „Po tak dlouhé pauze je složité odhadnout sílu soupeřů, ale za favorita považujeme béčko Domažlic. My bychom rádi po podzimu skončili nejhůře na pátém místě,“ přejí si shodně Roman Baxa a Lukáš Paul.