Lukáš Kuhajda odešel do Chotíkova a nejlepší střelec týmu Adam Heller nejspíš zkusí divizi v dresu rezervy domažlické Jiskry. „Adam je v domažlickém béčku sice na zkoušce, ale má zájem hrát vyšší soutěž. Po operaci je navíc záložník Dan Svoboda a jeho absence vypadá nadlouho,“ popisuje asi tři nejvýraznější změny Roman Baxa. „Ještě Dan Křen odešel do Chotěšova dokopat kariéru v I. B. třídě,“ doplňuje v uplynulém ročníku soutěže ještě hlavní trenér týmu.

To se však v létě změnilo. Pozici hlavního kouče zaujal Lukáš Paul, předtím asistent, a Baxa je mu k ruce. „Prohodili jsme si role,“ nechce víc komentovat změnu borec, jemuž se blíží padesátka. Přesto jako obránce dál figuruje na týmové soupisce tradičního klubu z Plzeňska.

Z archivu: Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (červenobílé dresy).Zdroj: David Koranda

„Jako rezerva. Náš kádr je úzký a hráči se shánějí těžko. Proto jsme rádi, že jsme do obrany získali Honzu Milotu, zkušeného kluka, který prošel týmy Kolovče a Přeštic. Z přeštického béčka přišel Martin Hejduk a zkoušíme dva mladíky z béčka,“ říká Baxa. Během léta sehrála Slavia tři přátelské zápasy, dva s mužstvy z B třídy a jeden s plzeňským SK Smíchov (nováček I. A třídy).

„Všechny tři jsme poměrně vysoko prohráli, a sami jsme dali málo gólů. Střelci nám chybí, ale to nemůže být omluva,“ říká nespokojeně Roman Baxa.

„Jsou znát ale nejen ztráty v útoku, ale i pro krajský přebor myslím nevhodně stanovený start soutěže. Proč se začíná první srpnový víkend, v době, kdy jsou všichni na dovolených?“ ptá se kriticky. „Kdyby se začalo o čtrnáct dní později, tak by se nic nestalo,“ dodává.

V generálce na vstup do přeboru si Vejprničtí trochu spravili chuť, když rivala z Rapidu porazili na jeho hřišti 2:1. A i v nové sezoně se chtějí pohybovat v popředí soutěže. „Kdybychom hráli do šestého místa, bylo by to perfektní,“ prohlašuje Roman Baxa na závěr předsezonního povídání pro Deník.

Soupiska SK Slavia Vejprnice - podzim 2022

Brankáři: Jan Turek (94), Jakub Vavrík (99). Obránci: Vladimír Puhlovský (90), Libor Rada (75), Martin Hejduk (01), Robin Dvořák (03), Marek Majerčík (03), Jan Milota (78). Záložníci: Jan Bayer (01), Adam Kolář (98), Tomáš Kotva (01), Robert Křen (88), Martin Gesl (99), Daniel Svoboda (99), Roman Baxa (75). Útočníci: Adam Heller (93), Filip Heindl (93). Přišli: Jan Milota (Blovice), Martin Hejduk (TJ Přeštice B). Odešli: Daniel Křen (TJ Chotěšov), Lukáš Kuhajda (FC Chotíkov). Trenér: Lukáš Paul. Asistent trenéra: Roman Baxa. Trenér gólmanů: Jan Vondráček. Vedoucí mužstva a sekretář: Milan Radimák. Masér: Jiří Těšík. Předseda klubu: Jiří Valenčat.

