Ten by byl všemi deseti pro to, aby se stejně jako ve vyšší soutěžích zrušil penaltový rozstřel. „Věřím, že už se to zruší, protože teď to zcela znehodnocuje vítězství. Aby to bylo spravedlivější, musel by se překopat bodový systém, kdy by za vítězství byly čtyři body. Takto někdo vyrovná v 90. minutě a nakonec může mít jen o bod méně než tým, který vyhraje,“ apeloval na změnu zkušený lodivod, který nečekal, že jeho tým zabředne do bojů o záchranu.

Smíchov rozdrtil Touškov a slaví postup do A třídy

„Po dobře odehraném podzimu jsem myslel, že budeme hrát v horní polovině tabulky. Bohužel nás trápila zranění a celkově docházka. Horko těžko jsme dávali sestavu dohromady. K tomu se sešly ještě další faktory a bylo to, jaké bylo,“ pokračoval kouč Černic, jenž chce úspěšně zvládnout poslední kola soutěže.

„Jsme už snad v klidu, ale chceme si zvednout sebevědomí na závěr sezony. Holýšov má také problémy se sestavou jako my. Budeme tam chtít uspět,“ řekl Kural odhodlaně.

OHLASY Z DIVIZE: Derby rozhodla jediná branka, Mýto přejelo Jindřichův Hradec

Černický kormidelník se ještě zamyslel ohledně problémů s množstvím hráčů. „Bohužel s nedostatkem hráčů se každý rok pere stále více klubů. Fotbal postupně upadá a hráči tomu nedávají tolik, co by měli. Týmy se perou s jejich nedostatkem. Nám letos vyjde z dorostu jen jeden hráč,“ pokrčil rameny bývalý dlouholetý trenér Petřína.

Ten zároveň věří, že příští ročník krajského přeboru bude náročnější. „Myslím si, že kvalita soutěže se zvýší. Postoupí Petřín a Tachov. To jsou týmy, které mohou hrát v kraji hodně vysoko. Navíc Žákava má také dobrý tým a může uspět v baráži,“ vypočítával Petr Kural.

Mladí viktoriáni předčili na turnaji v Roudnici i Manchester United