Jako na houpačce se museli cítit na podzim fotbalisté Horní Břízy. Loňský účastník divizní skupiny A se po sestupu zpět do kraje znovu sžíval se staronovou soutěží. V ní dokázal jako jediný tým porazit vedoucí Petřín, zároveň však překvapivě prohrál například s Černicemi nebo remizoval se Stříbrem. Po podzimu se tak Horní Bříza umístila přesně v polovině tabulky.

Horní Bříza (na archivním snímku v zelených dresech) se po pádu z divize znovu sžívala s krajským přeborem. | Foto: archiv

„Měli jsme mít o takových devět bodů víc za ty výkony, které jsme převáděli. Bohužel jsme některé zápasy nezvládli dovést do vítězného konce. Hrozně jsme se nadřeli na góly. Zároveň jsme byli schopní porazit první tým tabulky a pak prohrát s posledním. Bylo to hodně divoký,“ přiznal trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Ten nebyl tak úplně spokojený s výsledky, předvedená hra mu však postupně začala dělat radost. „Na druhou stranu jsme zapracovali na projevu hry, což se začalo projevovat ve druhé polovině sezony. Soupeře jsme přehrávali, vytvářeli si spoustu šancí a jen špatná koncovka nás stála lepší umístění. Rozhodně je ale na čem stavět, potenciál v týmu je,“ věří Kubice svému mužstvu.

Zároveň nebere bývalý obránce současné umístění jako zklamání. „Nebylo cílem hned bojovat znovu o postup. Zapracovali jsme do týmu některé hráče z béčka, dorostu, rozšířili jsme tým, takže nějakou dobu trvalo než si to sedlo. Zároveň bylo poznat, že po sezoně strávené v divizi, kde se především bránilo, najednou hráči museli zase tvořit a dostávali se do situací, které neměly tolik zažité, s čím souvisí i ta špatná koncovka,“ vysvětloval čtyřicetiletý kouč, který zároveň pootevřel své přestupové karty.

„Chci posílit určitě ofenzivní řadu. Budu chtít hrotového útočníka, čímž se nebudu tajit. V březnu by se měl ze zahraničí vrátit pak Jáchym Trojanec. Vrátit by se měl, pokud to zdraví dovolí, Honza Paukner,“ prozradil Kubice.

Ten byl zároveň upřímný i ohledně odchodů. „Tadeáš Koudele se zapojí do přípravy v SENCU, s čímž jsme trochu už počítali. Pak uvidíme, zda u nás zůstane Lukáš Kramer, který patří Rokycanům a rozehrával se u nás po zranění. Dominik Šebek pak odešel do dorostu Doubravky. Jeho odchod mě mrzí, je to mladý šikovný kluk. Pokud bude ale takhle pokračovat, trenér Vaigl mu brzy dá šanci v áčku v divizi,“ řekl Michal Kubice, jehož svěřenci odstartují přípravu na novou sezonu 16. ledna.

„Myslím si, že budeme mít dost času na to, abychom potrénovali. Každý víkend odehrajeme přátelák. Zezačátku budeme trénovat třífázově, pak ještě uděláme domácí soustředění na naší nové umělce, musíme jí pořádně zatěžkat," usmíval se hornobřízský trenér.

Ten zároveň věří, že jeho tým nepřijde na první zimní trénink zcela nepřipravený. „Kluci dostali individuální plány a věřím tak, že dva týdny před začátkem přípravy se půjdu proběhnout, zahrajou si squash, ať se nějak hýbají. Doufám, že nepřijdou na první trénink přežraný řízky a salátem. Kluci ale chodí hrát futsálky, takže nemám úplně strach, že by přišel někdo o pět kilo těžší,“ dodal Michal Kubice.

