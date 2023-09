Úvodní utkání 1. kola Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) nabídlo fanouškům senzační gólové hody. Na hřišti v Křimicích, kde domácí tým hrající I. A třídu přivítal Slavoj Mýto, padlo dohromady devět branek. Z toho pět do sítě hostujícího gólmana Jana Vilda, takže postup do dalšího kola pohárové soutěže slaví fotbalisté FC Křimice.

Fotbalisté Křimic (na archivním snímku hráči v červeno-černých dresech) porazili v úterním zápase 1. kola Poháru PKFS Slavoj Mýto 5:4 a slaví postup do další fáze. | Foto: Jiří Pojar

Hrdinou utkání se stal zkušený 28letý útočník René Kropáček, který vstřelil čtyři góly. V 68. minutě zvyšoval svou čtvrtou trefou už na 5:1, ale následně Křimice trochu vypadly z role a nechaly soupeře z krajského přeboru nadechnout a zápas zdramatizovat. Dvě branky Matyáše Pracha a jedna trefa Mackoviče ale znamenaly jen korekci skóre, na vyrovnání Slavoji už nezbyl čas.

Klíčem k úspěchu byl týmový výkon, říká nová klatovská tvář po výhře nad Hradcem

„V prvním poločase se za mě hrál hezký fotbal, kdy jsme se po chybě gólmana Mýta a dvou hezkých akcích dostali do vedení 3:0. Hosté snížili do poločasu z rohového kopu krásným gólem z vápna,“ popsal průběh úvodního dějství křimický kanonýr René Kropáček. „Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté. Naštěstí pro nás neproměnili penaltu a po standardní situaci jsme šli do vedení 4:1. Mýto pak neproměnilo spoustu šancí a my jsme přidali z brejku další branku, která byla nakonec vítězná,“ uvedl vyhlášený snajpr k druhé půli.

Fotbalisté Křimic (na archivním snímku hráči v červeno-černých dresech) porazili v úterním zápase 1. kola Poháru PKFS Slavoj Mýto 5:4 a slaví postup do další fáze.Zdroj: Jiří Pojar

„Myslím si, že utkání splnilo účel. Hrál se dobrý fotbal a padlo devět branek. My jsme vyzkoušeli i tři kluky z dorostu, kteří ukázali, že s nimi můžeme do budoucna počítat. Jsme rádi, že jsme postoupili, ale už se soustředíme na derby s Malesicemi,“ dodal René Kropáček, hrdina utkání s Mýtem. Další zápasy prvního kola Poháru PKFS jsou na programu ve sváteční čtvrtek - hraje se na devíti stadionech. Zbývající tři duely jsou na programu až v první polovině října.

FC Křimice - TJ Slavoj Mýto 5:4

Poločas: 3:1. Branky: 15., 23., 52. a 68. Kropáček, 26. Kuneš - 77. a 83. Prach, 36. Šmíd, 71. Mackovič. Rozhodčí: Cupl - Hošek, Kraus. ŽK: 0:0. Diváci: 50. FC Křimice: Hinterholzinger - Pinc (46. Špiroch), Grambal, Vopelka (46. Čejka), Lemák, Mariánus, Dytrt (58. Bečka), Kuneš, Hulina (67. Grüner), Kropáček (68. Loukota), Dmitrovič. Trenér: Ondřej Zapoměl. TJ Slavoj Mýto: Vild - Matěj Melka, Hereit, Jan Melka, Mašek (46. Štych), Brož, Prach, Mařík (46. Feřstek), Chvála (71. Zemánek), Mackoviš, Šmíd. Trenér: Ivan Honzík.

Jsme trošku zklamání, naříkal Aubrecht po výborně rozehraném boji s Petřínem