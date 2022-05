Fotbalisté SK Horní Bříza (na archivním snímku hráči v zelených dresech) otočili utkání se Lhotou, kterou doma porazili 3:1.Zdroj: Zdeněk Vaiz a Filip Nekola

Jeho družina naštěstí zásluhou trefy Vovese ještě do poločasu skóre vyrovnala. „Po inkasované brance jsme na chvíli vypadli z role, ale pak jsme se znovu ujali iniciativy my a zaslouženě vyrovnali,“ tvrdil Aleš Zach. Po obrátce pak jeho tým výsledek definitivně otočil. „Začátek druhé půle nám ovšem nevyšel, když jsme byli málo na míči a nechtělo se nám běhat. Hosté chodili do brejků, ale naštěstí se jim druhý gól přidat nepodařilo. Zhruba od 60. minuty jsme ale již dominovali a nakonec vstřelili dvě branky, které nám přinesly cenné tři body,“ doplnil k zápasu kouč vítězného mančaftu.

OHLASY Z DIVIZE: Senco rozdrtilo Mariánky, klatovští fotbalisté uspěli v Hradci

Na jedné straně radost, na druhé zklamání. Přesně to čišelo z trenéra hostující Lhoty Petra Nyklese. „Sice jsme dali první gól, ale od té doby jsme byli horší. Hráli jsme pomalu a soupeř si vytvářel šance tak, že byla jen otázka času, kdy mu to tam spadne. Naprosto zasloužené vítězství Horní Břízy, my naopak podali jeden z nejhorších letošních výkonů,“ bědoval Petr Nykles.

Fotbalisté Rapidu loupili v Černicích

Z nesmírně cenného vítězství v boji o záchranu se o víkendu radovali fotbalisté plzeňského Rapidu, kteří v malém derby skolili domácí Černice 3:1. „Máme z toho (vítězství) velkou radost. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili,“ měl jasno velezkušený asistent trenéra Rapidu Plzeň Jaromír Mysliveček.

Dvě branky vstřelil opět obrozený kanonýr se zkušenostmi z vyšší soutěže Milan Ungr, další přidal Ježek. „To je asi největší rozdíl oproti podzimu, že se nám daří střelecky. Fotbal hrajeme pořád stejný, ale dříve jsme nedávali góly. Na výhře v Černicích nás těší také to, jakým způsobem jsme k ní došli. Hráli jsme opravdu dobrý a účelný fotbal,“ doplnil spokojeně Mysliveček.

FOTOGALERIE: Petřín smetl Beroun. Trenér Vodrážka chce zabojovat o čtvrté místo

Nesmírně důležitou výhru slaví také v Bolevci. Tým hrajícího trenéra Michala Bublíka zdolal trápící se Holýšov 3:2. Dva góly obstaral kapitán Michal Pelnář, přičemž ten vítězný vstřelil až v 90. minutě. „Sice jsme vyhráli, ale bylo to strašné a nekoukatelné. Nebyli jsme si schopní přihrát, dělali jsme hrozné množství chyb. Jsem zklamaný z naší hry. Diváci, co přišli, museli trpět, protože tohle mělo úroveň okresu,“ uznal Michal Bublík, jenž sám vstřelil jednu branku.

VIDEO: Zruč otočila bitvu s Chotíkovem. Tři body zařídil v nastavení Adam Král

O jediný gól uspěla i Zruč, a také v jejím případě se jednalo o vítězství „last minute“. Svěřenci trenéra Jana Krause porazili už v pátek na domácím hřišti Chotíkov 2:1. Sice prohrávali, ale pět minut před koncem vyrovnal střídající Mašek a tři body domácím zajistil v nastavení kapitán Adam Král, jenž proměnil diskutabilně nařízenou penaltu. „Hráli jsme ovšem špatně. Kluci se už před zápasem mračili, působili dojmem, že se na utkání vůbec netěší. A v zápase jako takovém byli dost ustrašení. O poločase jsem je uklidňoval, ale nic se poté nezměnilo. Tři body nám ovšem přinesla velká bojovnost, a také trocha štěstí, protože Chotíkov kopal za stavu 1:0 v jeho prospěch penaltu, kterou nedal. Všichni se asi shodli, že to bylo remízové utkání, ale ze tří bodů máme pochopitelně velkou radost,“ ulevil si okamžik po výhře trenér Zruče Jan Kraus.

Vedoucí Jiskru spasil až střídající benjamínek

Po kanonádě v Holýšově, kde zvítězili 9:2, si připsali fotbalisté Vejprnic na své konto další dva body za výhru proti Stříbru, které po remíze 1:1 skolili v penaltách. V nedělních zápasech se pro změnu dařilo Staňkovu, který 2:1 zdolal Nepomuk a navázal na tříbodový úspěch Bolevce, ale také Nýrsku, které vyhrálo v Radnicích 3:0. Uspěl i lídr z béčka Domažlic.

„Stala se nám taková hráčská kalamita. Chybělo nám hned osm lidí, k tomu jsme nějaké hráče poskytli áčku. Museli jsme si tak vypomoci vším, co bylo k dispozici. Nastoupili dorostenci i vedoucí mužstva Jakub Kalný, k tomu Roman Čadek, který už s námi půl roku nehraje. Takovou situaci jsem ještě nezažil za celou kariéru a musím pochválit všechny kluky, co tam byli. Na hřišti jsme nechali všechno, bylo to pravé derby, kde se bojovalo o každý metr hřiště. Tlumačov měl v první půli jednu šanci, já jsem měl hned dvě. Děkuji také dorostenci Matěji Soupírovi, který byl minutu na hřišti a dal rozhodující branku. Kdybychom nevyhráli, šlo by to nejspíše za mnou," řekl upřímně chvíli po zápase hrající trenér domažlického béčka Pavel Javorský.

TJ Zruč - FC Chotíkov 1932 2:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 0:1. Branky: 85. O. Mašek, 90+3. A. Král z penalty - 44. D. Míka. Rozhodčí: Hájek - Cupl, Strolený. ŽK: 1:3 (87. O. Mašek - 45. Kučera, 70. Michal Prais, 89. Klepal. Diváci: 100. TJ Zruč: M. Zach - M. Fryček, Tobrman, Kastelic, Korous, Kubeš (60. Sperl), D. Král, Mošna, F. Korelus (38. O. Mašek), A. Král, Lang (60. Pavel). Trenér: Jan Kraus. FC Chotíkov 1932: Bejdák - J. Vlk, Klepal, D. Míka, Kellner, Cirok, M. Míka, Buchta, Kučera, Adlt (85. Lopata), Michal Prais (77. Huml). Trenér: Petr Kučera.

SK Horní Bříza - TJ Sokol Lhota 3:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:1. Branky: 43. Voves, 73. Kraček, 90+1. Do Thanh Tung - 17. Záhrobský. Rozhodčí: Ruda - Křen, Kulhánek. ŽK: 1:2 (79. J. Šmíd - 34. Kotrnoch, 77. Šroubek). Diváci: 117. SK Horní Bříza: Schimmer - Sedlecký, Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (87. Šebek), Do Thanh Tung, Netáhlo, Kraček, J. Mašek (63. Paukner). Trenér: Aleš Zach. TJ Sokol Lhota: Bláha - Záhrobský, Horník, D. Křížek (66. Langer), Zdvořáček, P. Suda, Šroubek, Kotrnoch, Kostka, Eliášek (66. V. Sulek), Kouřil. Trenér: Petr Nykles.

Černice - Rapid Plzeň 1:3

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 69. Kořenek vlastní - 53. a 63. Ungr, 34. Ježek. Rozhodčí: Říha - Schneider, Bogdan. ŽK: 3:3 (49. E. Eger, 83. P. Eger, 90+3. Mastný - 55. Klekner, 59. Harmady, 83. Ungr). Diváci: 68. TJ Sokol Plzeň Černice: Daněk (73. Gottwald) - Chvojka (73. Pipaš), Švejda, Toman, P. Eger (85. Nedvěd), J. Müller, M. Müller, E. Eger, Peterka, Petr, Zelinski (62. P. Mastný). Trenér: Petr Kural. SK Rapid Plzeň: J. Liška - Buček, Kořenek, J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Harmady, Ungr, Ježek, Holík (65. Matějka), P. Nový. Trenér: Pavel Šimsa.

SSC Bolevec - TJ Holýšov 3:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:0. Branky: 52. a 90. M. Pelnář, 74. Bublík - 62. Kraus, 78. Šperl. Rozhodčí: Křen - Kulhánek, Ruda. ŽK: 0:3 (77. Juráš, 86. Trhlík, 86. Kaas). Diváci: 40. SSC Bolevec: Körner - Winkelhöfer, M. Pelnář, Volek, Šedivec (72. J. Pelnář), Bublík, J. Fryček, Ngo (46. Krchov), Šnaider, Šplíchal (70. Loula), Jaroš. Trenér: Michal Bublík. TJ Holýšov: Třeštík - Trhlík, Kaas, Juráč, T. Vítek, Valachovič, Šperl, Michálek, Kraus, Štěpán, Staněk. Trenér: Jiří Jakš.

SK Slavia Vejprnice - TJ Baník Stříbro 1:1

Zdroj: tvcom.cz

PK: 5:3. Poločas: 1:0. Branky: 16. Kotva - 71. Dyk z penalty. Rozhodčí: Schveinert - Havránek, Mazanec. ŽK: 3:3 (48. Rada, 63. Homolka, 89. Puhlovský - 23. Dyk, 58. Demjan, 63. Kertis). Diváci: 40. SK Slavia Vejprnice: Vavrík - Heindl, Homolka, Rada, D. Král (46. D. Vodrážka), Paum (72. Heller), Bayer, Csambal (46. Sochor), Kotva, O. Černý, Puhlovský. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. TJ Baník Stříbro: Dolejš - Vejvoda, Marek Vyšín, Dyk, Pašek, P. Žíla, R. Skopový, Kolena, Kertis, Demjan, Lanfranchi (58. Haas). Trenér: Lukáš Pleško.

FK Staňkov - FK Nepomuk 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 42. Hodan, 81. Kubina - 38. Knapp. Rozhodčí: Kubec - Fillinger, Zavadil. ŽK: 1:4 (90+1. Drudík - 71. Váňa, 79. a 90+1. Knapp, 90+2. Panc). ČK: 0:1 (90+1. Knapp). Diváci: 65. FK Staňkov: Jánský - Vrba, Dolejš, Mifek (78. Drudík), Šimůnek (81. Kolros), Hrdina (75. Pitipáč), Kubina, Arrammach, Bozděch, Hodan, Doležal. Trenér: Milan Kucharič. FK Nepomuk: Baroch - A. Viktora, Panc, D. Šmíd, Voráček, Skala (58. Váňa), R. Rous (69. Sládek), Kozák, Vosyka, J. Kalabza, Knapp. Trenér: Josef Viktora.

Jiskra Domažlice - Tlumačov 1:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:0. Branka: 76. Soupír. Rozhodčí: Šálková - Špindlerová, Mifková. ŽK: 4:4 (23. J. Kalný, 27. R. Čadek, 83. Javorský, 86. Sedláček - 11. Hamor, 42. Leitl, 61. Sobotník, 74. R. Šindelář). Diváci: 200. TJ Jiskra Domažlice B: Červený - Hojda, Sedláček, Vojtko, Sloup, Antonín Vlček, Soupíř, Kalný (63. Jansa), Javorský, Čadek (75. Soupír), Tran (85. Förster). Trenér: Pavel Javorský. TJ START Tlumačov: Pejsar - Leitl, J. Korelus, Žák, Wolf, T. Šindelář, Kobes (80. Frček), R. Šindelář, Hamor, Džugan, Sobotník (70. Sobotník). Trenér: Pavel Čadek.

Sokol Radnice - FK Okula Nýrsko 0:3

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 32. Pavlík, 80. Z. Mašek, 90. I. Varga. Rozhodčí: Rubáš - Havránek, Fencl. ŽK: 1:1 (49. Valenta - 48. M. Brož). Diváci: 169. TJ Sokol Radnice: Volák - Klír, Rýdl, L. Brož, Poláček (65. Svoboda), Huttr (81. Kvasnička), Krč, Ineman (65. Esterka), Valenta, P. Spěváček, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht. FK Okula Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Michal Vlček, Pavlík, T. Kohout, I. Varga, T. György, Z. Mašek (84. K. Kalivoda ml.), Čanecký, Martin Brož, Bastl (90. Göndör). Trenér: Karel Kalivoda.