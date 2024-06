Krajské fotbalové soutěže mají o víkendu na programu závěrečné kolo, ale už zbývá vyřešit jen pár otazníků pro složení příštího ročníku. Leccos už bylo jasné delší dobu, další otazníky vyřešily středeční dohrávky.

Fotbalisté Slavie Vejprnice zpečetili čtvrtečním vítězství 1:0 doma nad Chotíkovem postup do divize. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Třeba to, že druhým postupujícím do krajského přeboru po FC Křimice je Slavoj Koloveč, který si pojistil druhou příčku aniž by musel hrál. Pomohla mu totiž totiž středeční porážka Horšovského Týna v Kralovicích (2:3). Ta ale naopak pořádně zavařila Tlumačovu a plzeňskému SSC Bolevec.

Ale pojďme pěkně po pořádku.

Krajský přebor

Tam je víceméně všechno jasné. Už před týdnem rozhodly Vejprnice o postupu vítězstvím 2:0 v plzni na Rapidu, teď vše potvrdily výhrou 1:0 nad Chotíkovem ve čtvrteční předehrávce závěrečného kola. Také sestup Tachova i Klatov z divize už je delší dobu jistý. A když teď získal jistotu kraje i Slavoj Koloveč, který tak doprovodí z I. A třídy vítězný FC Křimice. Do této soutěže naopak z kraje spadne Baník Stříbro a plzeňské celky TJ Košutka a Sokol Černice.

V posledním kole přeboru tak už půjde jen o kosmetické úpravy konečného umístění, i když první tři příčky jsou jasné v pořadí Slavia Vejprnice, SK Plzeň-Petřín B, Rapid Plzeň.

I. A třída

I tady jsou dva postupující jasní – FC Křimice a Slavoj Koloveč, z přeboru sem naopak spadnou Baník Stříbro a plzeňské celky TJ Košutka a Sokol Černice. A vzhledem k tomu tedy musí tuto soutěž opustit čtyři celky, tři z nich už jsou jasní delší dobu – TJ Tlučná, SK Slovan Plzeň 1910 a FK Staňkov, který tedy rok po sestupu z přeboru míří ještě o soutěž níž.

Zbývá tedy vyřešit poslední tajenku, kdo tuhle trojici doprovodí. Nejhůř je na tom se 30 body plzeňský Bolevec, který hostí v sobotu od 14 hodin doma Tlučnou, ale jen o bod více má Start Tlumačov, ten končí v neděli v Plzni na Smíchově, hraje se od 17 hodin. Při určité konstelaci můžou sestoupit i Kralovice, které mají sice o tři body víc než Bolevec, ale horší vzájemné zápasy s ním. Navíc končí doma s lídrem tabulky FC Křimice, hraje se v sobotu od 10.15 hodin.

I. B třída

Tady jsou vítězové dvou skupin jasní, do I. A třídy nezadržitelně míří SK Kdyně 1920 a TJ Měcholupy, v céčku rozhodne až v posledním kole vzájemný souboj mezi béčkem FC Rokycan a hosty ze Spartaku Chrást. Hraje se v Husových sadech v neděli od 18 hodin a domácí mají v tabulce o tři body víc, tudíž jim stačí remíza, a protože první zápas v Chrástu vyhráli 3:0, tak i přijatelná porážka.

Na opačném pólu tabulky skupiny A je zpečetěn osud rezervy Slavoje Kolovče, resp. SK Krchleby 1921, ve skupině B jde jistě do okresu béčko SK Klatovy 1898 a SK Svéradice, v céčku půjdou dolů rezervy Slavoje Mýto a TJ Zruč. O dalších dvou sestupující ze 12. míst rozhodne poslední kolo. Ohroženy jsou FK Planá a Slavoj Stod, které čeká v neděli od 18 hodin vzájemný souboj ve skupině A, remíza zajistí záchranu týmu z Tachovska, v béčku Kovodružstvo Strážov, které ale hostí v sobotu od 16 hodin beznadějně poslední Svéradice, v céčku pak dokonce tři celky (Sokol Plasy, FK Dýšina a Slavia Úněšov).

Okresní přebory

O všech okresních přebornících a tudíž i postupujících do I. B třídy je rozhodnuto. Zpátky do krajských soutěží se může vrátit Meclov (DO), Sokol Hradešice (KT), Čechie Příkosice (RO) nebo Baník Líně (PS), na Tachovsku bude první Sokol Černošín, v Plzni-městě béčko Rapidu, na jihu zase TJ Přeštice, ale ty míří výš. Že by se tedy otevírala šance pro druhý tým v pořadí Spartu Radkovice nebo SK Hradec 1946?