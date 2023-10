Proti Černicím se holýšovský Jakub Krystl posunul z kraje obrany do zálohy a hned se…

Třetí branku jste vstřelil z penalty. Jste určený exekutor, nebo vám ji spoluhráči nechali, abyste docílil hattricku?

Na penaltu jsem určený. Ale už po druhém gólu jsem slyšel od spoluhráčů, že jestli bude penalta, tak na ní půjdu.

Už víte, kolik vás to bude stát?

Nějaké přibližné představy mám. Pokladník mi nějakou pěknou částku určitě vymyslí.

Po návratu do kraje máte zatím výsledky jako na houpačce. Čím to podle vás je?

Bylo období dovolených a na zápasy jsme se nescházeli v optimálním složení. Některé výsledky mohly být mnohem lepší a nejsme s nimi spokojeni. Mezi tyto zápasy patří zejména remíza ve Stříbře, kde jsme mohli prohrát, ale také i vyhrát například 7:5. Potom určitě prohra s Černicemi.

Zvláště ztráta s posledními Černicemi asi hodně mrzí?

Ztráta bodů v tomto zápase mrzela každého z nás. Soupeř ustál i možná se štěstím naše šance a na konci po velké chybě rozhodl o své výhře.

Už můžete porovnat obě soutěže. Jak velký je mezi nimi rozdíl?

Hlavní rozdíl je v individuální kvalitě hráčů, důrazu a taktické vyspělosti týmů. V divizi dokážou soupeři využít chyb a proměnit většinu šancí.

Najednou musíte zase dobývat a útočit. Je to velká změna?

Je snazší čekat na chyby soupeřů a chodit do nebezpečných protiútoků do otevřené obrany. Mě osobně více vyhovuje hrát proti týmům, kteří chtějí hrát ,fotbal a ne pouze čekat u vlastního vápna. Nám se ale proti týmům, které pouze brání nedaří a ztrácíme s nimi zbytečně body.

Trochu hypotetická otázka takhle v rozehrané první polovině sezony. Kdybyste znovu měli možnost postoupit do divize, byl byste pro?

Zajímavá a těžká otázka. Jednou už jsem pro postup byl a jak to dopadlo. Každopádně nám to všem dalo nespočet zkušeností, ze kterých můžeme nyní čerpat. Odpovědět v půlce podzimu na otázku plnohodnotně nelze.

