Branku na 2:1 dal v 73. minutě, kdy se ke Kračkovi odrazil míč po standardní situaci. „Vystřelil jsem na náhodu a naštěstí soupeř přizvedl míč a spadlo to tam,“ popsal svoji trefu Jakub Kraček.

V této sezoně zatím vstřelil čtyři góly, což je jeho průměr. „Nedávám moc gólů, spíš na ně nahrávám,“ vysvětlil.

Kračka vítězství v anketě Deníku potěšilo. Poděkoval přítelkyni a rodině, kteří hlasovali. „Myslím si, že hlasovali i spoluhráči a fanoušci, protože odkaz na anketu byl i na klubovém facebooku. Takže spoluhráči i fanoušci na mém vítězství určitě mají podíl,“ poděkoval Jakub Kraček.

Vítězství ho připraví o nějakou korunu, protože bývá zvykem, že za tyto události fotbalisté platí do hráčské pokladny. „Určitě se nebojím, že si na to kluci nevzpomenou. Částku nechám na kapitánovi Honzovi Pauknerovi, který to má na starosti. Ale sumu radši nechci vědět,“ řekl s úsměvem Kraček.

„Od trenéra jsem si vyslechl narážky, například ve čtvrtek, když se mi něco nepovedlo, tak prohlásil, že mohl vyhrát někdo jiný. V průběhu hlasování říkal všem, ať pro mě hlasují. Narážky měl i jeden hráč z druhé ligy, kterého radši nebudu jmenovat a chodí s námi trénovat,“ dodal fotbalista, který začínal v Ledcích, odkud pochází.

Od 3. do 9. třídy hrál za Viktorii Plzeň, poté za SENCO Doubravka a v sedmnácti přešel do Horní Břízy, kde je dodnes.

Když hrál za Viktorii, chodil do jedné třídy s Martinem Graiciarem, který hrál první ligu za Liberec, Spartu a Mladou Boleslav, mihl se v italské Fiorentině a od ledna 2022 hraje kanadskou Premier League za tým York United FC.

„Některé bývalé spoluhráče z Viktorky potkávám v krajském přeboru,“ uvedl Jakub Kraček.

