První branku jste vstřelil netradičně jinak než ze standardky. Jak se stalo, že jste se ocitl po brejku sám v šestnáctce? Před naším vápnem jsem vystihl přihrávku, posunul jsem míč na útočníka a pokračoval do přečíslení. Přišla přihrávka do pravé stany, kterou vypíchnul obránce Břízy k mojí noze. Pak jsem se díky své rychlosti dostal za obranu soupeře (smích) a jelikož jsem ji měl na levou, tak jsem nic nepřemýšlel a zkusil jsem z jedničky vystřelit na přední tyč, a vyšlo to.

Kdy naposledy se vám povedlo vstřelit dvě branky a kolik vás to bude stát do klubové kasy? Na tréninku jsem si z toho dělal srandu, že dva góly jsem dal naposledy v dorostu. Vloni v poháru s Malesicemi jsem dal dva góly. Pamatuji si to přesně, tolik gólů nedávám, tak není těžké to zapomenout (smích). Branky jako takové mi nic stát nebudou, ale díky nim jsem se dostal do nominace sem a na fotbalunas, takže to bude hodně drahý.

Utkání s Horní Břízou jste měli dobře rozehrané, nakonec to skončilo remízou. Co se pak stalo, že jste slibné vedení neudrželi?

Kolem 20. minuty jsme lehce polevili a Bříza měla více ze hry. Byl to hodně náročný zápas, hlavně o soubojích. Bohužel pro nás se po rohu odrazil míč k Šebkovi, který to trefil z voleje fantasticky. A ve druhém poločase jsme místo toho, abychom po dvou šancích přidali gól my, tak jsme dostali po rohu na 2:2. Každý bod z venku se ale počítá a my jedeme dál.

Mrzí to o to víc, že béčko Petřína zvítězilo a ztratili jste tak kontakt s prvním týmem?

Jak říká Lukáš Paul, tohle je soutěž, kde se může prohrát s každým. Škoda to je, ale hlavu si z toho neděláme.

Ve Vejprnicích hrajete na dresu s číslem čtyři, ale dříve jste hrával s výjimkou Lhoty s devítkou. Jak to tedy máte s oblíbeným číslem?

Jednoznačně je to devítka. Měl jsem ji v Bříze. Ve Lhotě jsem měl 99, protože devítka je vyřazená na počest Matěje Strejčka. Ve Vejprnicích jsem zvolil čtyřku, protože ji mám taky rád. Bohužel devítka byla obsazená, ale stejně bych jí nemohl nosit, protože je to emko (smích).

Už je to více než rok, co jste ve Vejprnicích. Jak jste tam spokojený?

Jsem tu spokojený. Říkal jsem to všude, už jsem se za fotbalem najezdil dost hlavně v mládí. Takže jsem rád, že to mám blízko do Tlučný. Jak každý omílá, hlavní je parta. Ve Vejprnicích je výborná a jsem hodně spokojený. Zázemí je na krajský přebor nadstandardní, málo kde mají maséra, saunu a vířivku. Takže jsem rád za to, že jsem ten krok udělal.

