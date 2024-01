Fotbalisté plzeňské Košutky mají za sebou úvodní zápas dlouhé zimní přípravy. Nováček krajského přeboru, který bude na jaře bojovat o setrvání v soutěži, se o víkendu utkal na umělém trávníku SK SENCO Doubravka s tamním starším dorostem, který hraje divizi. Mladíci z Doubravky v zápase prokázali větší kvalitu a muže Košutky porazili 4:2.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň, ilustrační snímek. | Foto: David Koranda

„Byl to náš první první přátelský zápas a my jsme chtěli, aby zapadl do hrubší části nabírání fyzické kondice. Takže jsme to chtěli pojmout hlavně běhavě a aktivně napadat," vysvětlil v hodnocení pro klubvé sociální sítě asistent trenéra Michal Hejnal. „S prvním poločasem ovšem nejsem spokojený, z naší strany to nebylo tak aktivní, jak bych si představoval. Kdyby některé situace Doubravka řešila ve finální fázi lépe, mohla dát více než dvě branky. Druhá půle už byla lepší a na tom by se dalo stavět. Celkově bylo znát, že se jedná o první přátelák, ale doufám, že kvalita půjde nahoru," doplnil asistent kouče Filipa Řežábka.

Košutka sehraje před startem jarní poloviny nejvyšší soutěže Plzeňského kraje ještě několik zápasů. Ten nejbližší je na programu na začátku únoru proti dorostencům Petřína. A vzhledem k tomu, že Plzeňané hrají Českou ligu dorostu, půjde bezesportu o kvalitní test, který hráče Košutky dosyta prověří.

Zimní příprava TJ Košutka Plzeň: SK SENCO Doubravka U19 - TJ Košutka Plzeň 4:2, 2. února 18.30: SK Petřín Plzeň U17 a U19 - TJ Košutka Plzeň, 4. února 12.00: TJ Dobřany - TJ Košutka Plzeň, 11. února 13.00: TJ Košutka Plzeň - TJ Keramika Chlumčany, 17. února 11.30: TJ Košutka Plzeň - FK Horažďovice, 24. února (čas v jednání): SK Klatovy 1898 - TJ Košutka Plzeň.

