Kočování je ale konec, bolevecký fotbal se po dlouhé pauze na Prokopávku vrací. „S tréninky jsme v rekonstruovaném areálu začali v polovině května, kdy došlo k rozvolnění koronavirových opatření,“ říká Michal Bublík, hrající trenér SSC Bolevec.

Přírodní trávník na hrací ploše nahradil v rámci rekonstrukce umělý povrch, z čehož bolevečtí fotbalisté velkou radost nemají. „V zimním přípravném období je to v pořádku, ale hrát na umělce celoročně, z toho není nadšený nikdo. Navíc ani kvalita umělého trávníku není taková, jaká nám byla slibována. S tím však my nic neuděláme, nad tím by se měl zamyslet někdo jiný a přijít si sem zasportovat,“ říká Michal Bublík.

Fotbalisté Bolevce mají konečně 'nový' domov.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Bolevečtí trénovali až do konce června a po desetidenní pauze se tým k přípravě vrátil. „Připravujeme se dvakrát v týdnu plus o víkendu přípravné zápasy,“ upřesňuje trenér, který v létě uvítal oporu.

„Po dlouhých letech strávených v Německu se nám vrátil Petr Dlesk, který je naším odchovancem a hrával také za juniorku Viktorie a za 1. FC Plzeň. Jsem přesvědčený, že bude svými zkušenostmi pro nás i ve dvaačtyřiceti letech obrovskou posilou,“ věří kouč, který přivítal i příchod třicetiletého univerzála Marcela Žíly z Radkovic, jenž rovněž hrával v Německu.

Činnost obnovili Jan Pelnář a Jan Thomayer, s týmem také trénuje devět dorostenců. „Věřím, že mladíci přinesou nový vítr, elán a nasazení,“ přeje si trenér, který lituje, že se neuskutečnil návrat Tomáše Marka z Německa.

Cíle pro novou sezonu mají v Bolevci dva. „Prvním je začlenit do mužstva dorostence, aby je fotbal bavil a poprali se o místo v sestavě. Druhým cílem je hrát v krajském přeboru důstojnější roli než v předchozích sezonách, kdy jsme se pohybovali na konci tabulky,“ dodává Michal Bublík, jehož tým sehraje první dvě kola na hřištích soupeřů (Vejprnice, Lhota), poprvé doma si Bolevec zahraje ve 3. kole proti Staňkovu.