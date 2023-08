Zahozené šance i penalta. Nýrsko na úvod uhrálo pouze bod. Co řekl nový trenér?

S výkonem svých svěřenců byl navzdory těsné porážce spokojený i plzeňský kouč Josef Šavlík. „I přes prohru svoje kluky musím pochválit. Byl to náš první zápas v krajském přeboru, takže na nás byla asi patrná nervozita, ale zároveň i odhodlání," připomněl Šavlík fakt, že Košutka odehrála svůj vůbec první zápas v krajském přeboru v historii klubu.

„Jsem rád, že jsme nedali kůži lacino, jenom mě mrzí neproměněné šance ve druhé půli, kdy Lhota hrála v deseti. Musím ji ale pochválit, protože oslabení sehrála velice dobře, nám chyběla přesnost a možná i trošku štěstí," tvrdil.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň (modrobílé dresy), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

Šavlík zároveň mluvil o zkušenostech, které jeho mužstvu (zatím) chybí, a které naopak byly na straně o poznání ostřílenějšího domácího týmu. „Kdyby to bylo obráceně a my hráli v deseti, Lhota by s tím naložila nejspíš jinak. Ale my se stále učíme, sbíráme zkušenosti a já věřím, že je v budoucnu zúročíme," doplnil čtyřiašedesátiletý lodivod k hodnocení zápasu ve Lhotě.

Teď jeho tým čeká první domácí utkání, i když jen v uvozovkách. Košutka v rámci druhého kola přivítá v sobotu od 14 hodin ve svém azylu v Ledcích Holýšov, který na úvod prohrál v Horní Bříze 3:5, přestože vedl 2:0 a měl výhodu jednoho hráče v poli navíc. „Na tom zápasem jsem byl podívat a musím smeknout před Horní Břízou, jak v oslabení odehrála druhý poločas," všiml si Josef Šavlík.

„A co se týče nás… v první řadě bych chtěl poděkovat do Ledců, že nám už delší dobu poskytují tento azyl. Na jaře jsme tam ani jednou neprohráli, takže bych si hrozně přál, abychom sérii prodloužili i proti Holýšovu. Ten má velmi mladý tým, a i když teď prohrál, k nám určitě pojede plný odhodlání. Porvat se o dobrý výsledek ale budeme chtít i my, to můžu našim fanouškům slíbit," uzavřel kouč.

Prozradil ale, že jeho týmu budou velmi pravděpodobně chybět dva hráči oproti víkendovému zápasu se Lhotou. „Jeden určitě, má nohu v sádře, a u druhého se ještě uvidí v týdnu." Utkání s Holýšovem se hraje v sobotu od 14 hodin.

