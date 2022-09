Jak jste si užil svoji premiéru v brance Lhoty? Super. Byl to pro mě vlastně i první domácí zápas, takže o to bylo všechno ještě lepší. Jenom je škoda, že to nebylo s nulou vzadu, ale důležité je, že tři body zůstaly u nás.

Pro vás to byl první zápas mezi muži v krajském přeboru. Byla to velká změna oproti okresnímu přeboru, který jste chytal na jaře?

Změna to je určitě obrovská. Ale na jaře jsem trénoval s A-týmem Rapidu, takže jsem si snad už za tu dobu na intenzitu a tempo krajského přeboru zvykl.

Jaké je to mít před sebou v obraně legendu Lhoty, trenéra a kapitána Zbyňka Černého?

Nemůžu si stěžovat. Má spoustu zkušeností a dokáže dobře organizovat hru, což mi hodně pomáhá. Můžu se pak při hře víc soustředit na sebe a nemusím tolik hlídat, kde mi kdo přede mnou běhá.

Slyšel jsem, že jste suverénně nejhubenější gólman ve Lhotě. Co na to říkáte?

Na to už padly narážky hned na prvním tréninku, co jsem ve Lhotě byl. Máme tam takový brankářský čtyřlístek. Bláhič (Václav Bláha), jenž si udržuje figuru na švihadle, a Šolo (Miloslav Šoltys) s Bémákem (Lukáš Böhm), kteří se udržují spíše u piva. Ale slíbili, že mě zapracujía příští léto už nebude vidět rozdíl (smích).

I přes svůj váhový handicap se nebojíte chodit do skrumáží ve vápně a pro centry. Je těžké se prodírat k balonům přes větší a těžší hráče?

No co jiného mi taky zbývá. Určitě je ale lepší chodit pro centry než čelit na tréninku granátům Ondry Kotrnocha (smích). Nejsem žádný čahoun, mám jen asi 180 centimetrů, což na brankáře není hodně, tak mi občas dělá problém sbírat vysoké balony. Zrovna v zápase se Staňkovem se to potvrdilo. Gól, co jsme dostali, jde určitě z větší části taky za mnou.

V čem vidíte své brankářské přednosti?

Myslím si, že určitě ve hře nohama, ke které jsem byl vždycky hodně tlačen už od úplných fotbalových začátků. Za což jsem rád. Je to teď velký fotbalový trend a výhoda, když brankář může při rozehrávce pomoci týmu a nehraje jenom dlouhé nakopávané balony.

Kde máte naopak rezervy?

To je už zmiňovaná výška a vlastně i moje povaha. Řekl bych, že jsem obecně hodně klidný člověk a občas mám věci až moc „na háku“. Což si myslím, že v životě není úplně vždycky dobře. U gólmanů to platí taky. Někdy je lepší přepnout a být trochu takový magor, jako byl třeba Oliver Kahn. To se pak hodí při nějakém osobním souboji. Je rozdíl, když má útočník respekt a jde do něj jen na půl plynu.

Ve Lhotě jste čerstvě. Co říkáte na nové spoluhráče, jak vás přivítali?

Kluci v kabině jsou fakt super. Dokonce s někým se znám z mládežnických let na Sencu. Bylo fajn, že jsem nešel úplně do neznáma. Navíc někdo taky ještě hrávals mým taťkou, který ve Lhotě dlouhá léta působil, takže na to občas taky padne nějaká narážka. Něco třeba v tom stylu, že díky našemu věkovému rozdílu by mohl být Zbyňa Černý klidně můj táta (smích).

Jaké máte ambice ve fotbale?

Rád bych si někdy zahrál aspoň divizi, tak uvidíme.

