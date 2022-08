„Před zápasem jsem měl trošku těžkou hlavu, protože mi vypadli dva kluci, navíc jsme už v šesté minutě inkasovali úvodní branku,“ říkal trenér Zruče Jan Kraus. „Kdybychom po patnácti minutách prohrávali 0:3, nikdo by nemohl nic říct. Celkově byla první půle z naší strany hrůzostrašná,“ lamentoval kouč.

Jenomže jeho tým se nevzdal a po obrátce skóre otočil. V 66. minutě srovnal Kubeš a šest minut před koncem vstřelil vítěznou branku ofenzivně laděný Karel Kazda, jenž na hřiště přišel až po změně stran. „Jsem rád, že kluci zvedli hlavu, ale pomohlo nám také to, alespoň podle názoru, že Holýšov ve druhé půli odešel fyzicky,“ míní zkušený trenér Kraus.

Z archivu: Fotbalisté TJ Zruč (hráči v modrých dresech) vyhráli v Holýšově 2:1. Na úvod nové sezony tak berou tři body.Zdroj: Zdeněk Vaiz & Filip Nekola

„Bylo to ale těžké utkání a obě branky byly i šťastné. Míra Zach, který u nás vloni působil, totiž obě střely nejprve zneškodnil, ale my míč do sítě dostali z dorážek,“ popisoval usměvavý trenér obě gólové trefy.

A pak zase chválil. „Musím pochválit celý tým, ale především Adama i Davida Krále, gólmana Vencu Kliku a Vildu Pavla. Ale u něj mě to už moc nebaví. Znovu totiž podal výkon jako z jiné dimenze,“ culil se sedmapadesátiletý kormidelník zručského torpédoborce. Potvrdit tři body z venku bude chtít jeho družina už v pátek, kdy od 18 hodin hostí na domácím hřišti FK Nepomuk.

