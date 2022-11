„Zvládli jsme to, alespoň výsledkově a za postup jsme samozřejmě rádi. Ale herně to nebylo ono. Byl to klasický pohárový zápas, ve kterém se chce soupeř z nižší soutěže vytáhnout. Zbiroh hrál dobře, musím ho za výkon pochválit. My jsme byli v tomto utkání vysoce efektivní, byť jsme měli ještě další šance, které jsme nevyužili,“ uvedl po zápase jeden z hrajících trenérů Vejprnic Lukáš Paul.