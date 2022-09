Zruč jste rozstříleli 8:0 a vy jste přispěl hned pěti góly. Bylo to vaše nejlepší utkání v kariéře?

Určitě nebylo. Sice jsem pět gólů v zápase nikdy předtím nedal, ale myslím, že jsme hráli už důležitější utkání, kde soupeř nebyl limitovaný absencemi, a byla z toho větší radost.

Paradoxně tentýž víkend vstřelil stejný počet branek i Daniel Černý z Přeštic. Proběhla nějaká komunikace mezi vámi na toto téma, nebo jste to neřešili?

S Dandým se známe ze školy, ale vůbec jsme to neřešili. On hraje trochu jinou soutěž. Snad mu to střílení vydrží.

Vy jste hned v úvodu vstřelil během čtyř minut dva góly. Zažil jste někdy takhle bleskový nástup?

Měli jsme období, kdy jsme byli schopní rozhodnout utkání hned na začátku. Bude jedině dobře, když v tom budeme pokračovat i nadále.

Posily z áčka pomohly rezervě Viktorie k porážce Motorletu

Vstup do sezony máte po čtyřech kolech snový. Získali jste plný počet bodů a navrch jste vstřelili 21 gólů. Co na to říkáte?

Máme to dobře rozjeté, ale stále je to jenom začátek. Důležité bude postavení na konci sezony.

Celkem máte na kontě deset gólů a vedete tabulku střelců. Na jakou metu letos cílíte?

Když dám nějaký ten gól, mám samozřejmě radost. Je mi ale jedno, kdo ho dá. Chci vyhrávat a udělat úspěch s Chotíkovem.

Čím to, že vám to tolik pálí hned v úvodu? Že by kvalitní letní příprava?

Asi mám štěstí, že se to ke mě tak nějak odráží (smích).

Doslechl jsem se, že jste od nové sezony týmovým pokladníkem. Jak jste se dostal k této funkci?

Pokladník už jsem byl v minulosti, než jsem se dlouhodobě zranil. Spadlo mi to tak znovu do klína, ale pět gólů v sazebníku naštěstí není (úsměv).

OHLASY Z DIVIZE: Horní Bříza nestačila na Jiskru, Doubravka veze z Příbrami bod

Jste rád, že teď budete mít pokuty pod palcem?

Ani jsem nad tím nepřemýšlel, je to starost navíc. Ale zase snad bude chtít se mnou někdo kamarádit (smích).

Zároveň prý dokážete být na týmových akcích nejaktivnější. Co je na tom pravdy?

Aktivních je nás myslím víc. Akce si chceme užít. Kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil (smích).

Je o to větší motivace vybírat pokuty, aby pak byla dokopná co nejvýživnější?

Dokopná je výživná každý rok. Je jedno, kolik bylo v kase, ale bude fajn, když si budeme moct dovolit spojit ji i s nějakým výletem.