Po návratu do české ligy končil Rudolf Skácel v dresu Příbrami.

Zdeněk Soukup včera 17:02

Poslední soupeř fotbalistů Viktorie Plzeň na cestě do hlavní fáze Evropské ligy je skotský Heart of Midlothian, klub z hlavního města Edinburghu. Má bohatou historii, založený byl už v roce 1874 skupinou přátel z tanečního klubu Heart of Midlothian Dancing Club.