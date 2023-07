Mladíci z Nepomuku dostali ve Strakonicích bůra. Velká škola, připustil Viktora

Po minulém zápase s Přešticemi si kaznějovský trenér Vladimír Pitlík malinko postěžoval. „Byl to spíš takový pochoďák," řekl na výkon obou týmů. Tentokrát byl s výkonem svých svěřenců, ale také celkovým tempem utkání o poznání spokojenější. „Asi jo, bylo to určitě lepší než posledně," pousmál se. „Měli jsme k dispozice více hráčů, než proti Přešticím, herně to bylo dobré, jen škoda nevyužitých šancí, kterých jsme si vytvořili poměrně dost," zhodnotil.

Chotíkovu zvlhnul střelecký prach. Máme na čem pracovat, uvědomuje si Kučera

Kaznějov odšpuntuje svou pouť krajským přeborem, kam se dostal po dlouhých čtyřiačtyřiceti letech, soubojem na půdě TJ Sokol Radnice (v neděli 6. srpna od 18 hodin), ještě předtím ho však čekají dva týdny tréninkových jednotek a generálka s Černicemi, která je na programu v sobotu od 17 hodin na severu Plzeňska. Co je třeba do mistráků ještě zlepšit? „Kondici," prohlásil jednoznačně Vladimír Pitlík, hlavní kouč fotbalového Kaznějova.

Hrstka Lhoťáků uhrála v Malesicích remízu. Nykles: Utkání mi bohužel moc neřeklo