Naposledy sílu Chodů poznala o víkendu Lhota, která doma s domažlickým výběrem mladíků prohrála 0:2. Není tak divu, že v táboře Benfiky, jak se záloze třetiligové Jiskry Domažlice přezdívá, panuje spokojenost. To ostatně potvrdil také sedmadvacetiletý kapitán týmu Tomáš Korelus, který Deníku poskytl rozhovor.

Plný počet bodů, skóre 27:4 a neohrožené první místo v tabulce krajského přeboru. To se hezky poslouchá, že?

Dívá se na to fakt hezky. Ještě nikdy se mi nic podobného v mužském fotbale nestalo. Ale rozhodně to není věc, na kterou by se člověk měl nějakým způsobem upínat. Chceme tuto sérii protáhnout na co nejdelší číslo, které jen půjde. První polovina podzimu byla z naší strany opravdu velmi povedená. Vyhráli jsme všechny venkovní zápasy, které jsme dříve uhrát nedokázali. Sice ne vždycky to bylo fotbalově ideální, ale hlavní jsou body.

Naposledy jste dokázali zvítězit na půdě ambiciózní Lhoty 2:0. S jakým cílem jste do zápasu šli a jak tento vítězný duel hodnotíte?

Už před zápasem jsme věděli, že to bude hlavně o důrazu a našem přístupu, protože hřiště ve Lhotě svou velikostí tak trochu připomíná naši malou umělku, kde také neradi hrajeme. Navíc kamkoliv přijedeme, je to pro nás o to těžší, že máme plný počet bodů, a tím pádem na sobě terč, který chce každý trefit. Kromě prvních dvaceti minut, ve kterých jsme se rozkoukávali a snažili se hrát fotbal, to bylo hlavně soubojové utkání, které mohla rozhodnout jediná chyba. Brzy jsme pochopili, že fotbal se ve Lhotě ale moc hrát nedá. Myslím si, že kdyby se domácí dostali do vedení, nepodařilo by se nám utkání otočit. Naštěstí se v prvním poločase trefil skvěle Vojta Černý a do šatny jsme šli za příznivého stavu 1:0.

A druhé dějství? Jak z vašeho pohledu probíhalo?

Druhý poločas byl podobný tomu prvnímu. Byla to spíš bitva o každý míč. Kluky musím pochválit, protože se rvali o každý metr hřiště, což vzhledem k našemu mladému kádru není vždy zvykem. A když náš trenér nejprve trestuhodně zahodil nájezd a následně poslušně z rohu svou chybu napravil a dal branku na 2:0 (úsměv), odvezli jsme si z horké půdy Lhoty zlaté tři body.

Tento víkend se poprvé hrálo bez diváků. Chyběli vám fanoušci teď ve Lhotě?

Vzhledem k tomu, že jsme hráli venku, tak to pro nás až takový problém nebyl. I proto, že na většině zápasů mimo domovský stadion na nás fanoušci moc hodní nejsou (úsměv). Když totiž vidí samé mladé kluky, řeknou si, že na ně budou řvát a tím je psychicky sundají dolů. Ale jinak je to samozřejmě znát, doma máme skvělou podporu fanoušků a bez nich to prostě není ono…

Od pondělí byly minimálně na 14 dní zrušeny všechny sportovní akce. Povolené jsou pouze venkovní aktivity do dvaceti lidí. Jak nucenou pauzu budete trávit vy?

Osobně pauzu moc využívat nechci. My jako „Benfika“ sice tento týden mít volno asi budeme, ale s dorostem (Tomáš Korelus je hlavním trenérem Jiskry Domažlice U19 – pozn. autora) si nějaký trénink určitě dáme. Myslím si, že kluci z béčka se k nám nejspíš přidají, a také já si něco málo dám do těla. Nechci být v případě obnovení soutěže nepřipravený.

Myslíte si, že reálně hrozí to, že vláda dvoutýdenní zákaz ještě prodlouží?

Podle mého názoru si tento rok už asi nezahrajeme.

Pokud budete mít pravdu, co by to znamenalo pro amatérský fotbal?

Kdyby k tomu skutečně došlo, pevně doufám, že se jaro začne o něco dříve, aby se zápasy stihly dohrát a aby to nepadlo jako vloni. Na druhou stranu, znamenalo by to další plánování zápasů v týdnu, což ne všem pracujícím bude vyhovovat. Necháme se překvapit, co pánové nahoře vymyslí…

Upozornění: článek byl zpracován ještě před dalšími pondělními opatřeními Vlády ČR směrem ke koronavirové pandemii.