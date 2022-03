„V mužích, co si tak vybavuju, jsem tolik branek ještě nedal. Byl to super pocit i vzhledem k tomu, že jsem ještě na začátku února podstoupil operaci. Zimní přípravu jsem proto skoro neměl a hned mi to tam takhle spadlo,“ culil se osmadvacetilý forvard.



Toho potěšil v zápase nejvíce gól, který znamenal hattrick. „Bylo to po krásné akci spoluhráčů, kde mě na konci vzduchem našel Honza Bayer. Já to zakončil levou nohou přesně pod břevno,“ těšilo Adama Hellera, který je rád, že týmový sazebník nemyslí na takový počet gólů. „Bude to za 300, protože naštěstí máme jen kolonku pro hattrick,“ směje se šikovný útočník.



Po čtyřgólové kanonádě se Heller posunul do čela kanonýrů celé soutěže. Leonid Gavryloskyy, který ztrácí dvě branky, se v zimě vrátil do Petřína a o krále střelců tak již nezabojuje. Třetí Václav Šperl z Holýšova ztrácí momentálně tři zásahy.

„Budu rád, když se nám hlavně bude dařit jako týmu. Byl by to příjemný bonus, kdybych byl nejlepším střelcem. Jsem hodně soutěživý, takže v hlavě to trochu teďi mám. Důležité ale bude na to nemyslet a hrát pořád stejně,“ snaží se zůstat při zemi vejprnický snajpr, který může být se vstupem do jarní části nadmíru spokojený.

„Máme dvě výhry, takže převládá spokojenost. Důležité bylo tyto zápasy zvládnout i s ohledem na bodové ztráty našich sousedů v tabulce,“ vysvětluje Heller. Ten působil dříve i v divizi, kde hájil barvy Chrástu, Rokycan nebo Petřína. Gólová forma by tak mohla vystřelit útočníka Vejprnic znovu do vyšší soutěže. „Nikdy neříkej nikdy. A kdo ví, třeba to může být rovnou s Vejprnicemi,“ nechává to otevřené Heller, který působil i v nižší soutěži v Německu za Röslau.



„Celkově Německo a jejich fotbalové prostředí mám moc rád. Ale už to asi není pro mě. Je to mnoho času stráveného na cestách a ten raději budu trávit s rodinou. Jako brigáda při škole to však bylo fajn,“ říká zkušený hráč o angažmá u západních sousedů.



Toho momentálně trénují ve Vejprnicích Lukáš Paul a Roman Baxa, které zná Heller ještě velmi dobře z doby, kdy byli pouze hráči. I nyní však občas musejí ostřílení borci vypomoci ještě na hřišti.

„Menyho (Lukáš Paul)i Baxána znám dlouho, takže se toho tolik pro mě, když začali trénovat, nezměnilo. Je ale super vědět, že nám mohou kdykoliv pomoct, když je potřeba,“ vysvětluje Heller, jenž i popřemýšlel o tom, zda bude třeba za dvacet let hrát ještě fotbal. Právě Roman Baxa totiž letos oslavil již sedmačtyřicáté narozeniny.

„Jestli budu hrát i v jejich věku? Tahle představa je hrozně daleko. Uvidíme,“ pokračuje s úsměvem Heller, jehož mladší bratr David hraje také fotbal. Momentálně za plzeňský Petřín.



„S bráchou jsme měli možnost si spolu zahrát pouze jeden zápas na Petříně, kdy nám v přípravném utkání vypomáhal ještě coby dorostenec. Určitě bych sis ním rád jednou zahrál za stejný tým. Třeba se mi to někdy v budoucnu splní,“ dodává Adam Heller.

