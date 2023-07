Doufám, že v přeboru budeme konkurenceschopní, přeje si trenér Kaznějova

Postup jste si zajistili v předposledním kole výhrou v Plzni na Smíchově. Spadlo to z vás? Zvlášť, když jste mohli slavit posun o soutěž výš už předtím, ale domácí zápas s Dlouhým Újezdem jste nezvládli (2:4)…

V zápase s Újezdem jsme absolutně vyhořeli, stalo se nám to s nimi i na podzim, naštěstí jsme pak postup urvali v dalším kole na Smíchově. Určitě to z nás spadlo, protože herně to poslední zápasy nebylo úplně ono.

V posledním kole sezony jste před vlastními fanoušky porazili Sušici 3:2 a zajistili si kromě postupu do přeboru i prvenství v soutěži. Jaké byly oslavy?

Oslavy byly super. Máme na to v týmu specialisty a opravdové tahouny, takže bylo o vše postaráno jak na oslavu postupu, tak o týden později i na oslavu titulu (úsměv).

Soutěž byla poměrně dlouho vyrovnaná a čelo tabulky bylo napěchované v pár bodech. Kdy se to celé zlomilo ve váš prospěch a v čem jste podle vašeho názoru byli lepší než zbytek týmů, které nakonec v závěru odpadly?

Soutěž byla opravdu velmi vyrovnaná. Myslím, že v postup jsme začali věřit po výhře v Horšovském Týně. Těžili jsme také z velmi povedeného startu do jarní části sezony a zkušeností stratégů na lavičce Pitlík - Němec - Běhounek.

Vy sám jste k postupu přispěl sedmnácti vstřelenými góly a stal se nejlepším střelcem mužstva. Byl jste spokojený se svým střeleckým účtem?

Branek mělo být určitě více, ale nejdůležitější je postup. Dát víc gólů než brácha a Lukáš Filipec se mi podařilo, takže sázku, kdo dá více gólů, jsem (s přehledem) vyhrál. Ještě proběhla sázka s Michalem Tichým, ale vzhledem k jeho střelecké aktivitě se nakonec do soutěže vůbec nezapojil…

Kaznějov si po dlouhých 44 letech zahraje krajský přebor. Co vy osobně od soutěže očekáváte a jaké umístění byste na konci sezony bral?

Jsme sice nováčci, ale jakékoli umístění mimo TOP 4 by bylo zklamání (úsměv).

