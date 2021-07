„Těžko ale říct, jak bude vypadat soutěž, protože v přípravě se rodí zajímavé výsledky. Bavím se s ostatními trenéry a ti také mají plno hráčů na dovolených, někteří dokonce skončili. Uvidíme, jak budou přeskupené síly, nebo jestli to bude stejné jako před dvěma lety, kdy se sezona dohrála,“ řekl Šimsa.

Rapid spíš oslabil, protože zkušené fotbalisty nahradili dorostenci z Petřína a útočník Jan Holík z B-týmu. „Mrzí mě odchod Tomáše Roubala, který mi na začátku července oznámil, že končí,“ uvedl trenér Rapidu Plzeň.

Ideální je střed tabulky, říká hlavní trenér plzeňského Rapidu.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Klub má na soupisce jednoho brankáře, ale před uzávěrkou této přílohy trenér Šimsa nevyloučil příchod posily na gólmanský post.

„Ale je to s velkým otazníkem. Pozice brankáře je citlivá věc a oni moc nejsou. Těžko se někdo hledá, když hlavně potřebujete dvojku. Máme mladého gólmana odchovance, který je opravdu dobrý, takže bych je musel střídat, nebo jeden by dělal dvojku. Pokud řeknete, že hledáte dvojku, tak to pro adepty není příliš zajímavé,“ poznal Pavel Šimsa.

Pokud by Rapidu nevyšla posila do branky, má klub z doubravecké Lopatárny v záloze gólmana béčka. „Takže nebudeme bez dvou brankářů,“ dodal.

Před uzávěrkou vydání přílohy Rapid jednal s Petřínem a s Doubravkou o třech fotbalistech, kteří skončili ve věkové kategorii U19. „Na krajský přebor by měli být platní,“ nepochyboval Šimsa.

V přátelských zápasech Rapid Plzeň prohrál 0:6 s Doubravkou, 1:6 se Zručí a 1:9 s Petřínem. Porazil 3:1 Horní Břízu a remizoval 4:4 s Vejprnicemi. „Špatný je výsledek se Zručí, která také hraje krajský přebor. Jinak výsledky týmů z naší soutěže s divizními kluby jsou podobné těm, co jsme uhráli my,“ konstatoval trenér.

Dřívější start soutěže Šimsovi nedělá problém. „Jediné negativum brzkého začátku vidím v tom, že jsou ty dovolené. Je to dobré z pohledu toho, že se neví, jak to bude na podzim kvůli covidu. Jedno kolo je vložené, takže soutěž skončí 30. října. Je pěkné počasí, hřiště ušetřené, protože se na jaře nehrálo. Vzhledem k tomu, že se soutěž nedohrála, mohl si každý udělat pauzu, jak dlouho chtěl,“ uzavřel trenér Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.