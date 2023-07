„Nicméně co se týče samotného zápasu, utkání mi kvůli těmto absencím neukázalo skoro nic. Přijeli jsme s deseti hráči do pole a dvěma brankáři, ale bohužel se nám v zápase zranil Václav Sulek, takže do hry musel zkušený brankář Bláha,“ posteskl si trenér fotbalistů Lhoty nad ztrátou svého hráče.