"Párkrát už jsem dal čtyři góly. Teď to byla spíš náhoda, někdy mi to tam padne, jindy ne," řekl Pavel Jarina.

Čtyři góly mu pomohly k vylepšení sezonní statistiky na sedm branek. "Na podzim jsem hrál v Postřekově, kde jsem hrál spíš záložníka. Vrátil jsem se do Bělé, kde hraji nahoře, vyhovuje mi hrát v útoku," tvrdí odchovanec Bělé nad Radbuzou.

"Hrál jsem i za Domažlice, odkud jsem odešel do Viktorie Plzeň. Od 8. třídy do U17 jsem hrál za Viktorku, ale pak jsem udělal průser, tak mě dali do SENKA Doubravky a odtud jsem šel do Domažlic do třetí ligy," vyjmenoval Jarina.

Mužík: Zasloužená facka. Dvě inkasované branky proti deseti jsem ještě nezažil

Tři čtvrtě roku hrál za německý Regen, pak se vrátil do Bělé, aby pokračoval v Domažlicích. Poté se opět vrátil domů a loni na půl roku odešel do konkurenčního Postřekova. V zimě se vrátil do Bělé nad Radbuzou. "Těšil jsem se na zápas v Bělé před vlastními diváky. S kluky jsme byli na zápas natěšení," vysvětlil svoji střeleckou potenci proti Vejprnicím B.

Bělá nad Radbuzou si polepšila z posledního místa na předposlední a na jedenácté Klenčí ztrácí jen dva body. "Výhra nad béčkem Vejprnic byla hodně důležitá a pro nás je teď klíčový každý bod. Budeme muset bodovat, abychom se zachránili. Proto jsem se vrátil do Bělé, abych jí pomohl zachránit se," přeje si bývalý mládežnický český reprezentant.

Dres národního mužstva oblékal v kategoriích od U15 do U17. "V reprezentaci se mnou byli Aleš Čermák a Ševčík. Těch kluků je docela dost, kteří teď hrají první ligu," zavzpomínal Jarina.

Dnes lituje, že to fotbalově nedotáhl dál.

"Býval jsem takový, že mně všechno bylo jedno. Teď toho lituju," přiznal Pavel Jarina.